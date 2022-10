«Бизнес-образование – это серьезная инвестиция»

О современном образовании для топ- менеджеров «Эксперт Онлайн» поговорил с заместителем директора НИУ Высшая школа экономики – Санкт-Петербург, директором Института дополнительного профессионального образования, научным руководителем программы Executive Master in (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург), кандидатом экономических наук Айгуль Кадырбаевой.

– В интернете шутят: горизонт планирования сейчас сузился примерно до 10 минут. Насколько уместно руководителям планировать долгосрочное обучение в ситуации крайней неопределенности?

– Растерянность – это распространенная реакция на изменения. Кажется, что их можно переждать в укромном месте, как грозу, а потом небо прояснится, и вот тогда-то будем выбирать и действовать. На самом деле это, конечно, иллюзия. Турбулентность не проходит, она только нарастает.

Важно научиться разрабатывать долгосрочные и краткосрочные планы не в идеальном вакууме, а здесь и сейчас – с учетом всех трудностей. Образование облегчает жизнь за счет того, что в голове появляется островок стабильности – свои собственные знания.

О программах

– Какие образовательные программы НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург объединены под брендом Executive Master in?

– Executive Master in – программы для практикующих руководителей и собственников бизнеса. Их общая черта – комплексность: в программах рассматриваются вопросы управления разными функциями бизнеса и компанией в целом. Вторая особенность - связь с практикой. Учиться приходят те, кто уже имеет управленческий опыт. Все, что эксперты и преподаватели включают в свои курсы, должно быть актуально и применимо сегодня, в реальных ситуациях

– На каком языке проходит обучение?

– На русском. Это принципиально для нас, так как программы ориентированы на тех, кто работает в российском бизнесе. Соответственно, кейсы и примеры, которые мы разбираем, также взяты из опыта российских компаний.

– С какими запросами слушатели приходят учиться?

– Общий для всех программ запрос слушателей - выстроить систему из уже имеющегося опыта и знаний. Также важно заполнить пробелы: новыми знаниями, инструментами, компетенциями. Многие приходят за решением конкретной задачи в бизнесе.

Если обратиться к особенностям каждой из программ, можно сказать так: На программе Executive Master in Strategy “Стратегия бизнеса” учатся те, кто разрабатывают стратегию, Executive Master in Management «Руководитель предприятия» нацелена на тех, кто стратегию реализует, а Executive Master in Finance «Стратегическое управление финансами» направлен на объединение стратегии компании с ее финансовой политикой.

– Собственник компании скорее всего пойдет на программу «Стратегия бизнеса»?

Да, это так. Хотя на программе учатся не только собственники: не только они вовлечены в разработку стратегии. На Executive Master in Strategy приходят учиться, когда чувствуют недостаток опыта и знаний для того, чтобы принимать обоснованные стратегические решения. Или сталкиваются с непониманием дальнейшего пути развития бизнеса. Программа развивает стратегическое мышление, учит работать с будущим. Даже с очень неопределенным и быстро меняющимся.

– Какие потребности закрывает программа «Руководитель предприятия»?

– На программу Executive Master in Management – «Руководитель предприятия» приходят как опытные, так и начинающие руководители. Рынок быстро меняется, компании развиваются. Чтобы оставаться эффективным, нужно понимать особенности управления в самых разных аспектах бизнеса: маркетинг, операционный менеджмент, управление проектами, управление командой, управление финансами. Многие приходят на программу для того, чтобы реализовать потребность карьерного развития, перехода на новую управленческую должность. Для такого перехода нужно ясное понимание, как устроен бизнес, как взаимодействуют между собой коммерческие службы.

– Какие проблемы помогает решить «Стратегическое управление финансами»?

– Программа закрывает потребность руководителя глубже погрузиться в финансовые вопросы: расчет себестоимости, оценка инвестиционных проектов, понимание финансовых показателей компании. Бизнес должен уметь быстро перестраиваться. Сегодня мы это особенно ощущаем. Ты или быстрый, или тебя уже нет на рынке. Поддержка в виде финансовых знаний в этой ситуации оказывается очень полезной.

Песочница проектов

– Во всех программах Executive Master in предусмотрена разработка и защита проекта. Задача не из легких для слушателей, которые учатся, продолжая работать при этом. Зачем нужен проект?

– Проект - это своего рода учебная площадка. Для нас важно организовать безопасную среду, в которой слушатель сможет применять новые инструменты и знания, получать обратную связь от экспертов. Человек, который прошел на обучении путь от идеи до внедрения изменений, уже будет иметь такой опыт, и сможет дальше его использовать в своей рабочей практике.

Темы проектов могут быть разные: разработка стратегии развития компании, вывод на рынок нового продукта, проекты по повышению операционной эффективности бизнеса, и многие другие в зависимости от бизнес-задач слушателя. Итоговый результат после защиты – готовая к внедрению стратегия или проект для решения конкретной проблемы бизнеса.

Комьюнити

– Чтобы коммуникация между слушателями сложилась, важно, чтобы подобрались люди со схожими интересами, мировоззрением, опытом работы. Вы проводите какой-то отбор на программы?

– Руководители программ Executive Master in проводят интервью со всеми кандидатами, чтобы сформировать среду, которая будет давать дополнительную ценность.

Обучение – это сложный процесс. С одной стороны, он предполагает активность преподавателя в систематизации, упаковке и передаче знаний. С другой, активность слушателя – в том, чтобы воспринять новую информацию, интегрировать ее в свою систему знаний и в практику. На программах Executive Master in появляется еще одна, третья активная сторона – комьюнити. В некоторых группах связи между слушателями оказываются не менее важны, чем сами занятия: происходит обмен кейсами и опытом преодоления трудностей, нетворкинг. Есть и чисто психологический аспект поддержки от регулярных встреч с людьми, которые преодолевают схожие проблемы в бизнесе.

Детали

– В чем отличие Executive Master in от других длительных программ бизнес-образования?

– Executive Master in специализированы в конкретной профессиональной области при сохранении общих принципов комплексного бизнес-образования: системности, развития стратегического мышления, проектной ориентированности. Такой формат – современная альтернатива длительным программам MBA, которые требуют значительно больших временных и финансовых затрат. На практике такой подход позволяет проходящему обучение в сравнительно короткие сроки узнать инструменты управления, которые используют в современных компаниях, протестировать их и попрактиковаться на своем проекте.

– Сколько длится обучение на программе?

– Обучение длится год. В отличие от коротких курсов повышения квалификации, здесь возникает синергетический эффект между модулями. Вас поэтапно погружают в один из аспектов бизнеса: финансовую эффективность бизнеса, управление проектами, управление командой, юридические особенности ведения бизнеса, личную эффективность, и многие другие. Такой последовательный путь способствует воспитанию системного мышления, которое поможет пройтись по всем фронтам организации, выявить слабые места и подумать, что с ними можно сделать.

– В каком формате проходит обучение?

– Обучение на программе модульное. Очные модули проходят в кампусе НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге раз в месяц и длятся 4 дня: это полноценные учебные дни с полным погружением. Между модулями также ведется активная работа: проводятся «живые» онлайн-курсы, работа над проектом под руководством тьютора, и, конечно, самостоятельное изучение материала слушателями.

На практике мы поняли, что выделить 4 дня в месяц, чтобы погрузиться в учебу – это удобнее, чем приезжать после работы каждый день, выкраивая пару часов между рабочими задачами. Кроме того, у нас учатся не только слушатели из Санкт-Петербурга, около трети слушателей приезжают из Москвы и других городов. Модульный формат помогает спланировать расписание заранее.

– Какие можете дать рекомендации тем, кто сегодня ищет программу обучения для себя или своих сотрудников?

– Бизнес-образование – это серьезная инвестиция. Используйте все возможности, чтобы лучше разобраться в особенностях программ: ходите на презентации, дни открытых дверей, обязательно поговорите с руководителем программы, изучите отзывы. Так вы сможете выбрать ту программу, которая даст вам максимальную пользу и поможет реализовать ваши цели.