Более 1,1 тыс. экскурсий по 100 предприятиям Москвы прошло с 2019 года

Более 11 миллионов человек с 2019 года посетили сотню столичных фабрик и заводов в рамках проекта «Открой#Моспром», который позволяет жителям и гостям Москвы побывать на экскурсиях по предприятиям города. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Помимо экскурсий участники проекта посещают интерактивные и фотовыставки, принимают участие в промышленных квизах, хакатонах и мастер-классах. Также они могут попасть на концерты и спектакли, которые проходят на производственных площадках города.

«Уже около четырех лет мы знакомим аудиторию с московской промышленностью. За это время провели свыше 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров. На данный момент общее число участников проекта «Открой#Моспром» превысило 11 миллионов человек. При этом каждый сезон мы получаем обратную связь от гостей и корректируем программу. Например, чтобы посетители могли не только понаблюдать за процессом производства, но и поучаствовать в нем, мы расширили список мастер-классов. Планируем и дальше внедрять в проект новые форматы, проводить больше интерактивных мероприятий и, безусловно, увеличивать количество предприятий, которые могут посетить гости и жители Москвы», – рассказал Овчинский.

В этом году к проекту присоединились еще около 20 производств, добавил глава ведомства. Например, гости впервые побывали на заводе «МонАрх» и увидели, как собираются готовые жилые помещения, а также на заводе по переработке техники «Экотехпром». Интересный опыт получили посетители экскурсии на косметической фабрике «Свобода». Во время мастер-класса их учили делать зубную пасту.

Во время онлайн-туров ведущие вместе со специалистами предприятий также посещают цеха столичных промплощадок, рассказывают и показывают, как работают производственные линии. Видео с этими экскурсиями размещаются в соцсетях и на сайте проекта.