Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что через 10 лет ситуация в РФ улучшится

Большая часть опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) граждан РФ уверена, что через 8-10 лет ситуация в России только улучшится.

Об этом в ходе открывшейся в Сочи Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, передает ТАСС.

«Результаты опроса, как видят Россию через 8-10 лет наши соотечественники, [показывают], что около 80% уверены: ситуация улучшится или улучшится существенно», — заявил Федоров. Социолог уточнил, что по мнению только 16% россиян ситуация так или иначе ухудшится.

При этом число россиян, собирающихся переехать на постоянное место жительства (ПМЖ) в другую страну, резко сократилось, рассказал Федоров. «Мы с 1991 года задаем один и тот же вопрос: собираетесь ли вы на ПМЖ за границу. И все время у нас более или менее одинаковые результаты: 16-17% в среднем говорит, что да. Понятно, что предпринимают такие усилия гораздо меньше», — отметил глава ВЦИОМ.

По словам Валерия Федорова, сейчас доля тех, кто ответил «да» на вопрос о ПМЖ, упала примерно до 10%.