Достичь таких результатов удалось не только в силу выгодного экономико-географического положения, но и благодаря заблаговременному созданию инвестиционных проектов, которые уже сейчас работают на долгосрочное благополучие региона и дают возможность строить новую современную социально значимую инфраструктуру.

Борьба за лидерство

Показатели промышленного роста Якутии опережают средние по России, и этому в первую очередь способствуют ресурсные инвестпроекты, реализованные задолго до обострения геополитической обстановки в этом году. Данные местного правительства свидетельствуют о том, что экономический подъем региона в этом году произошел в основном за счет роста сырьевой промышленности: добыча угля увеличилась на 29,8%, природного газа и конденсата — на 32,2%, нефти и попутного газа — почти на 10%, а металлических руд — на 7,5%.

Одним из главных драйверов роста экономических показателей этих отраслей стал возросший спрос на энергоресурсы в ряде динамично развивающихся экономик Востока. Среди них — Китай, Индия, а в будущем присоединится и Пакистан. Обеспечивать бесперебойные поставки в эти страны получается благодаря запущенному несколько лет назад газопроводу «Сила Сибири» и продолжающемуся развитию добывающих проектов на Чаяндинском месторождении — в конце сентября «Газпром нефть» ввела в эксплуатацию новую инфраструктуру, благодаря которой экспорт нефти с месторождения в адрес стран АТР вырастет до 1,9 млн тонн в год.

«Разворот на Восток начался не сегодня. Мы, восточные регионы, в том числе Якутия, всегда выступали за то, чтобы этот разворот шел более быстрыми темпами. За то, чтобы не пытаться удержаться на старых связях, старых логистических цепочках», — говорил в недавнем интервью глава республики Айсен Николаев.

В регионе активно развиваются и новые угольные проекты: в рамках ВЭФ в начале сентября был объявлен старт работ на разрезе «Сыллаханский» в Нерюнгринском районе Якутии, а также между Минвостокразвития, Минприроды, республиканскими властями и ГК «Росатом» было подписано соглашение о развитии горнопромышленного кластера арктической части Якутии.

Вместе с тем, региональные компании постоянно наращивают ресурсную базу под новые проекты. Так, ЯТЭК в этом году увеличила общие начальные запасы газа до 582 млрд кубометров, в частности, на Средневилюйском месторождении - до 307,9 млрд кубометров, причем запасы класса «А» за счет этого выросли на 55%.

Важно упомянуть и тот малоизвестный факт, что отдельные отрасли региональной промышленности Якутии критически важны для экономики общемирового масштаба, что в том числе становится причиной расколов в элитах недружественных России стран. Одно из ярких подтверждений этого тезиса — исключение из последнего пакета санкций Евросоюза алмазного гиганта «Алроса», работающего на территории республики. Такое решение было принято из-за протеста Бельгии, которая является одним из ключевых мировых центров торговли драгоценными камнями.

Дальневосточный экспресс

С логистической точки зрения развитию промышленности региона способствует дальнейшее расширения транспортного коридора Северного морского пути (СМП), через который после создания перерабатывающего кластера планируется наращивать поставки СПГ в Китай. Об этом, в частности, говорил министр промышленности и геологии республики Саха на ПМЭФ-22.

Отметим, что постепенное расширение СМП положительно сказывается и на качестве транспортных связей региона с другими частями страны — в начале октября этим маршрутом в северные регионы Якутии впервые были доставлены продовольствие и стройматериалы из Астрахани.

Среди прочих проектов по повышению качества транспортной инфраструктуры региона — договоренность о совместном с Приамурьем строительстве новой дороги в Китай, перспективы которого с руководителем соседнего субьекта на ПМЭФ-22 обсуждал глава Якутии Айсен Николаев. Вкупе с продолжающейся «расшивкой» транспортных коридоров и мультимодальной связностью в обозримом будущем это еще больше повысит экспортные возможности региона.

Награда за труды

Успехи местной промышленности очевидным образом сказываются на налоговых поступлениях в региональный бюджет, за счет чего местные власти получают возможность развивать современную социальную инфраструктуру региона, востребованную жителями Якутии. Так, по итогам этого года в республике появятся 16 новых школ, семь детских садов, состоится открытие учреждения профессионального образования, заработают 12 центров развития физкультуры и спорта, 15 культурных центров и 30 учреждений здравоохранения.

В плане обеспечения населения медицинскими услугами регион показывает особенно заметные успехи: в этом году мастерские Якутского медицинского колледжа были признаны лучшими в стране. В то же время в республике планируется открытие нескольких инновационных медучреждений, среди которых — новый кардио-сосудистый центр на 150 общих и 25 реанимационных коек, открытый в текущем году. Построенный за 2,5 года, он занимает более 20 тысяч кв. метров, а по своему оснащению не имеет аналогов на Дальнем Востоке и в Сибири.

Еще одним масштабным объектом станет республиканский онкоцентр, строительство которого ведется при непосредственной поддержке премьер-министра Михаила Мишустина. В конце следующего года в регионе будет сдана в эксплуатацию первая в регионе «умная» поликлиника.

«Здесь расположатся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, центр амбулаторной онкологической помощи, а также другие специализированные отделения. Новая поликлиника будет работать в формате "SMART" с подключением к единой информационной системе "умная поликлиника". Будет оснащена современным оборудованием экспертного класса», — комментировал ход реализации проекта Айсен Николаев.

Для самого крупного субъекта РФ, площадь которого сопоставима с территорией Индии, огромное значение имеют вопросы транспортной доступности. Именно поэтому местные власти развивают программу субсидирования авиабилетов в арктической зоне республики. Благодаря увеличению финансирования из регионального бюджета, с 2022 года субсидированные билеты доступны всем жителям 13 арктических районов, а не только льготным категориям граждан.

Развитие социально-экономической инфраструктуры региона и инвестиции в человеческий капитал населения республики способствуют стремительному улучшению инвестклимата Якутии. На ПМЭФ-2022 было объявлено, что по этому показателю она вышла на 13-е место в стране, хотя четыре года назад регион находился только на 52-м месте.

Улучшению бизнес-климата в республике способствуют не только федеральные, но и региональные программы поддержки предпринимательства. Так, в конце сентября глава региона Айсен Николаев заявил о намерении продлить действие налоговых льгот для бизнеса. Эффект от подобных решений местных властей виден даже по оперативным данным: согласно статистической информации Платформы МСП, за последний месяц выручка местных компаний МСП выросла почти на 2%, их средний чек увеличился на 15%, а число зарегистрированных компаний возросло на 1,3%.