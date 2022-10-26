Демократы готовы к поражению на выборах в Конгресс США

Если еще совсем недавно на предстоящие 8 ноября промежуточные выборы в Конгресс в Белом доме смотрели с большим оптимизмом и были уверены в победе, то сейчас отношение к ним резко изменилось. Джо Байдена и его помощников, сообщает Reuters, тревожит вероятность поражения демократов. На фоне сохраняющейся сильной инфляции последние опросы общественного мнения показывают, что они вполне могут проиграть Сенат, верхнюю палату американского парламента. Еще более вероятной выглядит победа республиканцев в нижней палате – Палате представителей.

Тревоги обитателей Белого дома объяснимы – потеря контроля хотя бы над одной палатой Конгресса, не говоря уже об обеих, очень сильно осложнит оставшиеся два года пребывания Байдена на посту президента США. Шансы республиканцев заблокировать принятие главных законов президентской администрации в таком случае резко вырастут. Еще опаснее для Байдена намерение оппонентов начать расследование того, как демократы тратят общественные средства и проводят сделки, а также личной жизни первого сына Америки, Хантера Байдена. В кулуарах Конгресса все чаще можно услышать разговоры особенно радикально настроенных республиканцев, которые надеются после выборов объявить Джо Байдену, членам его кабинета или вице-президенту Камале Харрис импичмент.

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Reuters сообщает со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, что в главной резиденции США шансы сохранить контроль над Сенатом оценивают сейчас как 50-50. Не далее, как в мае, Джо Байден был уверен в победе и в сохранении контроля демократов над обеими палатами главного американского законодательного органа. Однако на прошлой неделе он был вынужден признать, что борьба резко осложнилась: «То мы, то они попеременно вырываемся вперед…»

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Несмотря на растущую неопределенность президент говорит, что победа все равно будет за демократами. Однако, оставаясь наедине с помощниками, он более трезво смотрит на обстановку. В Белом доме готовятся к усилению противодействия со стороны республиканцев в законотворческой деятельности, а также возможным расследованиям, которые они могут организовать в случае получения контроля над одной из палат Конгресса. На случай их открытия Белый дом уже даже нанял известного адвоката Ричарда Саубера.

«В Белом доме очень трезво смотрят на то, что может произойти в случае победы республиканцев,- цитирует Reuters авторитетного политолога Эрика Шульца, имеющего тесные связи с администрацией президента.- Ни для кого не секрет, на что они могут пойти, если им представится возможность».

Опросы подтверждают, что высокая инфляция остается главной заботой большинства американцев. Между тем, пока все усилия американского центробанка - ФРС взять ее под контроль не дают результатов.

Еще один очень важный вопрос особенно для избирательниц – аборты. Он будет играть ключевую роль на выборах в Сенат в нескольких штатах. Здесь борьба между демократами и республиканцами пока тоже проходит с переменным успехом

По традиции беспокоит американцев, конечно, и далеко не благополучная обстановка с преступностью. Несмотря на то, что в штатах, возглавляемых республиканцами, в целом уровень преступности выше, чем в «демократических» штатах, согласно опросам большинство избирателей поддерживают позицию республиканцев в борьбе с преступностью.

Невелики успехи демократов и в законодательной деятельности по борьбе с изменениями климата, развитию инфраструктуры и расширению системы социальной защиты. Это следует из рейтингов Байдена, которые упорно не растут, в важных штатах, исход борьбы в которых может решить результаты всех выборов.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент Байден не проходит и дня, чтобы президент не говорил об облегчении долгов студентов, о проблемах экономики инфраструктуре, об абортах и других вопросах, беспокоящих простых американцев. Однако многие демократы считают, что на их шансы негативно влияет малоподвижный образ жизни Байдена, который недавно, правда, слетал на Западное побережье, но в основном проводит пресс-конференции в Белом доме. Президенту же, уверены они, особенно сейчас следует побольше ездить по стране и рассказывать избирателям о том, как его администрация решает их проблемы. Известно, что поддержка главы государства сильно влияет на результаты выборов и повышает шансы на победу кандидатов от его партии на местах. Однако подавляющее большинство кандидатов от демократов сейчас этой поддержки лишены и вынуждены рассчитывать лишь на собственные силы, потому что Байден в силу возраста и состояния здоровья ведет предвыборную кампанию, главным образом, в Вашингтоне.