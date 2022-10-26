Дивиденды «Газпрома» победили Америку и нефть

С открытием торгов акциями на Московской бирже инвесторы начали фиксировать прибыль, заработанную за 4 дня безоткатного роста. Поводом для этого послужила не очень хорошая картина на западных биржах, где снижаются и американские фьючерсы, и котировки нефти.

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Кроме того, вчера имеющие большой вес в Индекса Мосбиржи бумаги — такие как Сбербанк и «Роснефть» — закрыли день на техническом сопротивлении.

Однако коррекция продолжалась меньше часа. Очень быстро рынок «забыл» про западный негатив и развернулся вверх. Сейчас на счета инвесторов поступают дивиденды от «Газпрома», «Татнефти» и «НоваТЭКа». На эти деньги и осуществляются новые покупки акций. Складывается впечатление, что некоторые инвесторы просто боятся не успеть купить.

Сегодня внимание аналитиков приковано к «Роснефти», которая назначила на 11 ноября заседание совета директоров по вопросу рекомендации дивидендов за 9 месяцев. Именно эта новость стала причиной взлета бумаги вчера. Пока осторожные оценки показывают, что дивидендная доходность акций компании может составить 6-9%. На первый взгляд, это немного по сравнению с 26-процентной доходностью акций «Газпрома» накануне отсечки реестра. Но акции «Роснефти» могут очень быстро закрыть дивидендный гэп, поскольку бизнес компании стабилен и в значительной степени обеспечен долгосрочными поставками в Китай.

Аналитики говорят, что «Роснефть» может менее других отечественных нефтяных компаний пострадать от введения потолка цен на нефть, и рекомендуют «выходить на дивиденды».

На промежуточные дивиденды Сбербанка никто не рассчитывает — но тем больше будут годовые выплаты. Минфин РФ, в частности, уже запланировал, каким образом потратить свою долю прибыли от деятельности госкомпаний.

Так что именно Сбер и «Роснефть» сегодня растут сильнее других «голубых фишек». Если им удастся закрепиться выше сопротивлений, то краткосрочный потенциал роста акций «Роснефти» составит около 12%, а Сбера — примерно 14%.

Активно покупают и «Лукойл». Компания, правда, пока одна из немногих нефтяных не объявила о намерении поделиться с инвесторами заработанным в течение года. Но рынок ждет, что это произойдет в самое ближайшее время.

Хуже рынка торгуются бумаги черных металлургов, где идет фиксация прибыли после бурного роста. По этой же причине дешевеет «Русал».

Среди значимых событий стоит отметить, возвращение цен на газ в Европе к уровням выше $1000 за тысячу кубометров. Не исключено, что на днях мы видели нижнюю точку их падения, и теперь они перейдут к росту. Удорожание газа аналитики рекомендуют отыгрывать покупкой акций «НоваТЭКа», которые сегодня с утра также растут.

В целом же по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи потяжелел на треть процента, и техническая картина по нему остается «бычьей». До сопротивления 2200 пунктов индикатору остается подрасти чуть менее 3%. Если нефть вновь не уйдет ниже $90 за баррель, то эта цель может быть достигнута сегодня-завтра. Многое для нефти будет зависеть от данных по запасам в США, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня.

Рубль спокойно переживает прохождение пика налогового периода. Сегодня утром торги на валютном рынке идут практически без изменений курса. Аналитики ждут, что пара доллар-рубль в ноябре останется в диапазоне 60-63. В декабре же возможно небольшое ослабление курса российской валюты из-за прекращения закупок российской нефти Европой и введения потолка цен на российскую нефть.