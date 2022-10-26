Курс доллара пойдет на разворот

Стремительное и беспощадное укрепление доллара, похоже, подходит к концу. Начавшийся еще в 2021 году тренд приближается к поворотной точке, конечно, не без вмешательства регуляторов.

И хотя единая европейская валюта все еще торгуется ниже паритета к доллару, а фунт стерлингов и японская йена на многолетних минимумах, все же есть признаки смены направления.

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Прежде всего, стоит обратить внимание на технические факторы, так как они, как правило, учитывают все события еще до того, как они происходят. Главная валютная пара евро/доллар уверенно преодолела 50-дневную среднюю и завершила день выше. Возможно, это не стоило бы особого внимания, если бы это не произошло впервые с февраля, то есть, иными словами, нисходящий тренд был сломлен.

Вместе с евро отыгрывают потери и другие упомянутые валюты. Связано это в первую очередь с изменением ожиданий рынка. Теперь трейдеры делают ставку на то, что после очередного повышения ставки, которое уже в ценах, Федеральная резервная система сделает паузу, чтобы посмотреть дальнейшее влияние высоких ставок на экономику и инфляцию. Подобные намеки уже сделали некоторые представители регулятора. Кроме того, такую версию активно продвигает главный рупор финансового мира - Wall Street Journal.

И такая версия вполне уместна. Федрезерву нет никакого смысла безостановочно повышать ставки, усугубляя ситуацию на долговом рынке. Даже Минфин США уже бьет тревогу и, как мы писали ранее, всерьез рассматривает вариант выкупа длинных облигаций, чтобы повысить ликвидность ключевого для себя рынка.

Нехватка долларов, спровоцированная ужесточением политики ФРС, начала тревожить Центральные банки. И если рынок акций сейчас мало кого беспокоит, то разгром на рынках облигаций может перерасти в дисфункцию всей финансовой системы, а этого допустить нельзя.

К слову, министр финансов США Джанет Йеллен буквально на днях заявила о такой угрозе публично. Она также отметила, что торговля казначейскими облигациями — эталонным мировым рынком государственных долговых обязательств — была стабильной, хотя она обратила внимание на эпизоды стресса и отметила продолжающуюся работу по улучшению его функционирования. Казначейство «очень сосредоточено» на этом вопросе

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Федеральная резервная система действительно готовится взять паузу - а это значит смена цикла, а следовательно, и смена тенденций на валютном рынке.

Ну а дальше, скорее всего, начнутся чудеса статистики. Уже в следующем году инфляцию будет сравниваться с показателями этого года - то есть база сравнения будет крайне высокой, так что рост потребительских цен скорее всего начнет быстро стабилизироваться, и у монетарных властей будут все основания заявить о том, что ужесточение политики больше не требуется.

И еще один важный момент, который, как правило, оказывает значительное влияние на финансовые площадки - это промежуточные выборы в США.

Вполне возможно, республиканцы заберут большинство в Конгрессе, и будут проводить другую политику.

Как бы то ни было, тренд на укрепление доллара имеет все признаки перелома, и новый тренд может оказаться долгосрочным, даже, если пока это не выглядит очевидным. Как известно, любые изменения начинаются с валютного рынка.