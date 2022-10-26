Ford продал свою долю в СП с российской «Соллерс» с возможностью выкупа в течение пяти лет

Ford Motor Company завершила выход из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс» — ООО «Соллерс Форд». Компания продала свою 49-процентную долю в СП.

Как сообщает пресс-служба американского автоконцерна, доля будет передана российскому юридическому лицу предприятия по номинальной стоимости.

«Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится», — говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что продажа последовала за полной приостановкой всех операций автопроизводителя в РФ, включая выпуск машин Ford Transit, а также поставку деталей, IT и техподдержку, в марте 2022 года.