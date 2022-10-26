Глава Роспотребнадзора сообщила о новых вариантах коронавируса, завезенных в РФ из-за рубежа

В России обнаружены два новых для страны геноварианта штамма коронавируса «омикрон».

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В циркуляции основную долю занимают геноварианты BA.4 и BA.5 преимущественно. Но на прошедшей неделе мы выявили два новых для Российской Федерации геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1. Один из них был привезен из-за рубежа в Российскую Федерацию», — заявила Попова.

Она заверила, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация по COVID-19 управляемая, и отметила, что снижение заболеваемости в стране фиксируется уже пятую неделю подряд. «Прошедшая неделя по сравнению с предшествующей "выявила снижение на 40% заболеваемости в целом по стране», уточнила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, в РФ не ожидается резкого роста заболеваемости никаких ограничений вводить не планируется. «Система управления ковидом работает, и я сказала, что сегодняшняя ситуация управляемая. Система реагирования санитарно-эпидемиологическая, система здравоохранения в стране и все управленческие навыки у руководителей субъектов Российской Федерации в части противодействия ковиду сформированы, мне кажется очень хорошо», — подчеркнула Попова.

В России за сутки выявили 7 518 новых случаев коронавируса, умерли 80 инфицированных COVID-19. Днем ранее, 25 октября, в РФ было зафиксировано 6 578 случаев заражения и 84 летальных исхода. Выздоровели за сутки на 11 517 заболевших против 12 912 днем ранее; госпитализирован 1 451 человек против 1 576 днем ранее (снижение на 7,9%).

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор планирует отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию для непривитых граждан, прибывающих в Россию из других стран.