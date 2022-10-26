Инклюзия начинается с себя: предприниматели рассказали о новых принципах ведения бизнеса

Компании выделяют средства на развитие социальной поддержки сотрудников, но пока это направление не стало приоритетным. Об этом рассказали эксперты тематической сессии «DE&I. Практики DE&I: взгляд бизнеса и общества» второго конгресса ответственного бизнеса ESG–(Р)Эволюция.

Говорить на одном языке

Стратегия DE&I (Diversity&Inclusion) подразумевает, что бизнес не делает различий по национальности, полу, возрасту, внешнему виду и особенностям здоровья сотрудников и клиентов. Подобное понятие включает в себя и ESG-стратегия (Environment, Social, Governance), где S – говорит о социальной направленности бизнеса.

Понимание инклюзивности отличается у разных поколений соискателей, рассказала директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Екатерина Фролова. «Мы знаем, что поколение X и Y говорят больше про справедливость и равенство, а миллениалы больше подразумевают весь спектр DE&I. Для них важно все: как мы относимся к людям с инвалидностью, к людям разных взглядов», – добавила она. По словам Фроловой, тренд на инклюзивность существует уже 10-15 лет, но активно стал развиваться только недавно. Если раньше молодое поколение хотело работать в компании, которую называла «great place to work» и быть частью лучшего места для работы, то сейчас поколение миллениалов стремится в компании, которые называет «great place to impact», то есть в тем места, где они сами могут привносить дополнительную пользу окружающим.

Вызовы

Одна из свойственных проблем для России – эйджизм. Причем по отношению как к молодым, так и к более старшим сотрудникам. Однако, именно дискриминацию по возрасту, в отличие от всех остальных проблем блока DE&I, можно решить достаточно оперативно при желании работодателя, считает директор департамента внешних коммуникаций En+ Group Ольга Санарова.

«Команды должны быть смешанными по возрасту, и мы в En+ абсолютно с этим согласны. Более старший возраст – опыт и мудрость, а молодые сотрудники – это инновационное мышление, энергия и напористость. Если с проблемой трудоустройства людей старшего возраста на ближайшее время вопрос решен (мы знаем, что работодатели рассматривают кандидатов 50+ в связи с текущей ситуацией), то для молодежи проблема получить профессиональный опыт и практические навыки – стоит остро всегда. В силах работодателя сделать так, чтобы молодежь максимально органично чувствовала себя при переходе от студенческой скамьи в компанию», – отметила Санарова.

По словам представителя, En+ Group, в основанной Олегом Дерипаской компании сотрудничать с будущими работниками начинают еще со школьных лет. В студенческие годы ребята могут обучаться в целевых группах, практиковаться в «Академии IT» и «Лаборатории энергетики», получать именные стипендии, проходить стажировки на предприятиях компании, запускать совместные проекты, взаимодействовуя с сотрудниками. Благодаря этому в компанию ежегодно приходят сотни молодых специалистов после вузов и техникумов.

После трудоустройства молодежь также активно интегрирована не только во все рабочие процессы En+, но и в социальную жизнь внутри компании. Так, по инициативе сотрудников на предприятиях было создано около 40 молодежных советов. Активисты советов воплощают в жизнь социально-ориентированные и экологические проекты, получают ценный организаторский и управленческий опыт.

Особенности должны стать нормой

Слово «инвалид» при соблюдении принципов доступной среды в будущем может перестать использоваться, считает руководитель направления по соблюдению деловой этики «Юнилевер» Арина Сергиевская. «Тон сверху имеет большое значение. Доступная среда должна быть для всех. Тогда этой фразы (инвалид – прим.ред) в принципе не будет. Руководителей самых старших уровней и линейных менеджеров нужно обучать. Не нужно исходить из презумпции, что они понимают, что такое неосознанные стереотипы, предубеждения, стоит учить их, как ролевых моделей», – подчеркнула она.

Социально-ориентированными компаниями сейчас активно внедряются программы обучения по инклюзии. В данном случае это может касаться правильного взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья, но в целом может быть ориентировано на любой из аспектов DE&I: от эйджизма до равенства полов. Женщины сейчас не только занимают руководящие должности и занимают почетное место в советах директоров, для них разрабатываются специальные программы. Об одной из них «Эксперту» рассказала Ольга Санарова. En+ планирует открыть «Центры Счастья» - своего рода женские клубы, где можно будет практиковаться в кулинарном искусстве, посещать тематические лекции, а также воспользоваться услугами салона красоты. А для поддержки здорового образа жизни сотрудников появятся и Центры спортивных единоборств.