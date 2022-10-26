Кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев

Правительство поддержало инициативу о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в спецоперации.

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина, передает «Коммерсантъ».

«Те, кто был ранен во время участия в специальной военной операции, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий», — отмечается в сообщении.

Речь идет о поправках в федеральный закон «О ветеранах», подготовленных депутатом Владимиром Гутеневым, уточняет ТАСС. Поправки предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий граждан, участвовавших в добровольном порядке в выполнении задач СВО с 24 февраля 2022 года.

Нововведение позволит добровольцам и членам их семей пользоваться соответствующими льготами и мерами социальной поддержки наравне с военнослужащими ВС РФ.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. В августе статус ветерана боевых действий распространили на медиков и гражданский персонал армии, а также участвующих в боях сотрудников ФСБ.

Пенсии для ветеранов боевых действий увеличиваются на треть; им предоставляются налоговые льготы, а также льготы при оплате услуг ЖКХ и госпошлин.