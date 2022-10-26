Китай vs Европа: с товарами откуда проще выйти в топ на макретплейсе

В текущей экономической ситуации желающих заняться торговлей импортными товарами на отечественных маркетплейсах становится все больше. Способствует этому и нарастающий параллельный импорт. В рамках форума «Бизнес с Китаем: маркетплейсы и новые реалии» участники рынка отметили, что сотрудничество именно c компаниями из КНР открывает большой спектр новых возможностей в данном контексте.

Однако тезис о том, что не стоит при этом полностью отказываться от поставщиков из Евросоюза, которые до сих пор готовы поддерживать экономические связи с Россией, если в их продукции у нас сохраняется потребность, также имел место. Тем более, что варианты сотрудничества по-прежнему имеются.

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Логистика — ключ ко всему

Введенные санкции, безусловно, оказали очень большое влияние на логистику. При этом не все операторы с готовностью перестроились под нужды своих клиентов. Вносит свой негативный вклад в ситуацию и перегрузка транспортных мощностей на востоке России. Впрочем, рассказала основатель Agile Customs & Logistics Мария Симакова, есть вопросы, которые отечественному бизнесмену уже сейчас вполне реально решить самостоятельно.

Так, эксперт заметила, что доступность привычного логистического маршрута стоит уточнять дополнительно, не всегда информация от поставщиков соответствует действительности. При этом она обратила внимание, что сейчас бизнесу, как никогда раньше, стоит обратить внимание на альтернативных поставщиков и быть гибким. На данный момент, несмотря на перегруженность путей сообщения с Востоком, стоимость поставок из Китая все равно дешевле примерно на 10%, чем из Европы. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Эксперт отметила, что к самому товару и его транспортировке стоит подходить с большой долей ответственности, привозить груз «в белую» и не экономить на различных процедурах.

«Кроме того, всегда определите причину отказа транспортировки. Вот, например, вы захотели привезти ноутбук. Казалось бы, что в нем такого? А там — батарейка. Значит, груз — опасный. Мучайте ваших операторов, спрашивайте, а какие требуются условия, чтобы его пропустили. И конечно, объединяйтесь. Если у вас есть партнер, за которого вы держитесь, кооперируйтесь с ним. Так доставка для вас станет дешевле», — констатировала она.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Мария Симакова заметила, что ее компания придерживается принципа, «если другие отказываются, мы привезем». «Крупные не берутся, так как они просчитывают экономку и понимают, что менеджер потратит столько же времени, сколько на работу с крупной партией. На самом деле это двойственная ситуация. Одно дело, если ты хочешь увеличить объем, другое — если есть клиент, который долго с оператором “возил”, у него новое направление, а брокеры говорят: “Нет, новое направление я считать тебе не буду, оно по партии меньше? Иди куда хочешь”. У них есть вера, что клиент никуда не уйдет, а на самом деле многие уже встали и пошли искать других операторов», – заметила эксперт.

Кроме того, услуги даже небольших логистических компаний сейчас появился колоссальный спрос.

«На рынке паника — никто не хочет искать новые пути. Все верят, что кризис поутихнет. А я думаю, что ничего уже не изменится. Нужно, конечно, смотреть на Китай, однако, есть грузы и из ЕС, которые не попадают под санкции. На самом деле все продолжает ехать, плыть и лететь. Мне кажется, грузопоток, наоборот, увеличился, а рынок просто делится между теми, кто остался. Да и те, кто занимается импортом, отлично себя чувствуют. Кроме того, многие европейцы хотят работать с РФ, просто боятся попасть под санкции. Они думают, что вот, изготовят что-то по нашему заказу. Потом введут новый санкционный пакет, и все прикроется. Тут еще такой момент важный, что у них большой объем продукции идет на Россию, поэтому они и соглашаются на продажи в обход, например, через ту же Турцию. Но я еще не встречала ни одного поставщика, который бы напрочь отказался сотрудничать с РФ», — добавила Мария Симакова.

В этой ситуации выходящим на рынок предпринимателям стоит особенно тщательно присматриваться к выбору логистического оператора. Эксперт напомнила, что именно сейчас появилась огромное число мошенников — фирм-однодневок, якобы занимающихся поставками через дружественные страны.

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Выход из долларовой ловушки есть

Руководитель продукта ВЭД «Тинькофф Бизнес» Владислав Бокун напомнил, что успех в торговле, помимо логистики, прямым образом зависит и от способа оплаты. В случае с Китаем, в начале спецоперации товарооборот упал, но в середине года показатели нормализировались. В результате экспорт товаров в РФ из Китая превысил показатели прошлого года. За первые 8 месяцев 2021 года китайцы продали в Россию на 40 млрд долларов, а за первые 8 месяцев 2022 года — уже на 44 млрд. По мнению эксперта, спад был в значительной степени связан с трудностями денежный переводов, нежели с другими факторами. Сейчас же торговля между странами растет в сумасшедшем темпе, главным образом, благодаря переходу на оплату в нацвалютах.

«Если в прошлом году, доля переводов в юанях в Китай колебалась в районе 10%, держалась на этом уровне и особо не менялась, то с начала спецоперации она растёт, не останавливаясь, и сейчас достигает 60%. Кажется, что такой тренд сохранится. А почему так? Все достаточно банально. Если мы платим юанями в Китай, то у нас переводы пройдут только по китайским банкам, и никакие американские или европейские их не увидят. Соответственно, никто такой перевод не остановит. В то же время долларовый перевод может пойти из одного китайского корреспондента в США, и только потом попасть к конечному получателю на территории Китая. И естественно, первый способ оперативнее и надежнее», — констатировал Владислав Бокун.

При этом он напомнил, что у некоторых представителей бизнеса из РФ сохраняются европейские и американские поставщики, в работе с которыми стоит отказаться от прямых платежей.

«Здесь идет более жёсткий санкционный контроль. В конечном счёте, все приводит к одной простой проблеме: европейские банки ставят все платежи любых российских банков на ручную проверку. Проверка идет крайне медленно, поэтому платежи просто встают на долгий срок и рискуют вообще не дойти», — предупредил Владислав Бокун.

По словам эксперта, в таком случае необходимо прибегать к помощи торговых домов, и как показывает практика, такая тактика уже хорошо работает. Из открытых данных видно, что Армения за весь прошлый год экспортировала в Россию товаров на 850 млн долларов, а только за первые 7 месяцев 2022 года — уже на 767 миллионов. Показатели летних месяцев выше на треть.

«Фактически мы сейчас ежемесячно получаем из Армении товаров в 4-5 раз больше, чем в прошлом году. А стала ли Армения производить настолько больше товаров? Конечно, нет. ВВЛ Армении — 15 млрд долларов. То есть в месяц у них внутреннего производства на миллиард с чем-то И, естественно, нет такого, что треть произведенного переправляется в Россию. У Армении параллельно увеличивается импорт. Если в прошлом году эта страна за август ввезла себе товаров из других стран на 30 млн долларов, то в этом году — на 890 млн. Фактически мы видим, что они ввезены для последующей перепродажи в России. Поэтому совет по расчетам с поставщиками — открывать торговые дома в дружественных странах, куда платежи ходят без проблем», — резюмировал Владислав Бокун.

Дорога в будущее лежит через маркетплейсы

Если некоторые предприниматели восприняли текущую экономическую ситуацию как прямую угрозу для своего бизнеса, то другие воспользовались ситуацией и начали активно наращивать деятельность, в том числе и при помощи сотрудничества с различными маркетплейсами. На подобных площадках ведутся не только продажи азиатских товаров, но закупленных в рамках параллельного импорта в других регионах. В компании B2basket, являющейся единым центром управления товарными кампаниями на Яндекс.Маркет, Aliexpress, TMall, Ozon, Wildberries, СБЕРмегамаркет, Kaspi и в социальных сетях, уверены, что маркетплейсы могут сыграть ключевую роль в возобновлении продаж в России продукции известных международных брендов.

В связи с этим компании, которые оказывают помощь продавцам на торговых площадках, становятся все более востребованными, заметила руководитель отдела развития B2basket Екатерина Токарева. Среди частных проблем, с которыми сталкиваются участники рынка — обнуление складов, например, из-за несвоевременных поставок (это в свою очередь приводит к падению рейтинга карточки товара на маркете), несвоевременная обработка заказа, приводящая к штрафу и так далее. Но тут на помощь продавцам приходят специализированные агентства.

«Например, мы проводим регистрацию, настройку личного кабинета, заводим ассортимент. И наша непосредственная задача заниматься ростом объема продаж. Это рекламные компании, которые есть на маркетплейсе, работа с контентом, работа с тексом и так далее. Это все влияет на рейтинг магазина в целом, он компонуется из многих факторов, применяя которые вы можете продавать больше и ранжироваться выше. Ведь требуется много усилий, чтобы покупатель нашел вас, а даже если и нашел, то купил именно ваш товар», — заметила Екатерина Токарева в комментарии «Эксперту».

«Не могу сказать, что за последний год был какой-то бум или пик обращений к нам. Я бы сказала, что он был всегда. Наши ИП и компании всегда ищут какой-то новый рынок, где можно продать товары. Самозанятые активнее пытаются выйти на маркетплейсы, однако не на всех маркетах есть такая возможность. Там, где есть — идет работа, и эти усилия приносят им плоды в виде оборота. Конечно, товары могут быть из Китая, но они разные. Если ИП обращает внимание на качество и путь продвижения, то он выходит в топ», — заключила она.

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что несмотря не геополитическую ситуацию рынок электронной коммерции до сих пор предоставляет игрокам вариативность в выборе иностранных поставщиков. И зачастую предприниматели, стремясь заработать как можно больше, не выбирают между поставками с Востока или с Запада, а, фигурально выражаясь раскладывают яйца по разным корзинам. Даже если кто-то в основном переориентировался на Китай, то при этом он все равно старается не выпускать Европу из сферы своего внимания. Однако при всем этом хотелось бы пожелать продавцам также, мягко говоря, не забывать и про отечественных производителей.