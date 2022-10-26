Количество выявленных фальшивых купюр снизилось вдвое

В банковской системе России в III квартале было обнаружено 4 516 поддельных купюр, что вдвое меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Почти две трети фальшивок пришлось на пятитысячные банкноты, при этом были выявлены и поддельные монеты: 60 десятирублевых, 19 пятирублевых и две рублевые, сообщается на найте ЦБ.

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«В III квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 4 516 поддельных денежных знаков Банка России, что на 49,72 % меньше, чем в III квартале 2021 года (8 981). В отчетный период было выявлено 2 829 поддельных пятитысячных банкнот, 642 поддельные двухтысячные банкноты, 852 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7)», — уточнили в Центробанке.

Наибольшую долю среди валютных подделок занимают фальшивые доллары — 263 из 388 выявленных купюр. Кроме того, в июле-сентябре текущего года было обнаружено 122 поддельных евро, два фальшивых юаня и один фунт стерлингов.

Специалисты образовательного проекта ЦБ «Финансовая культура» в своем Telegram-канале назвали основные признаки, по которым можно определить подлиннность банкноты.

«Сейчас чаще всего встречаются банкноты образца 2004 года и моложе, остальные постепенно ветшают и выходят из оборота. У всех новых банкнот есть общие признаки подлинности, которые можно проверить невооруженным глазом: на просвет видны водяные знаки и защитная нить с номиналом купюры; Надпись «Билет Банка России» выпуклая – это проверяется на ощупь; скрытые символы «РР» или знак рубля на однотонных участках можно разглядеть, если наклонить банкноту и посмотреть на нее под острым углом», — объяснили в ЦБ.

У наиболее часто подделываемой 5-тысячной купюры есть еще и свои особенные защитные признаки. В частности, это переливающийся герб Хабаровска: при наклоне купюры по нему перекатывается яркая блестящая полоса. Есть еще дополнительный водяной знак — портрет Н. Н. Муравьева-Амурского. Кроме того, защитная нить на лицевой стороне переливается: при наклоне банкноты отдельные цифры числа 5 000 «пританцовывают». Присутствуют также красные и зеленые муаровые полосы на однотонном поле, заметные при наклоне. Есть также микроперфорация в виде числа 5 000, которую видно на просвет ниже герба Хабаровска, рельефные штрихи по краям и эмблема Банка России, выпуклые на ощупь. Серийный номер банкноты имеет цифры разной высоты: цифры номера в левой части купюры плавно увеличиваются слева направо.

