Концерн Mercedes продаст завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

Автоконцерн Mercedes собирается уйти с российского рынка и продать дилерскому холдингу «Автодом» доли в своих дочерних компаниях, в том числе завод в Подмосковье.

Об этом рассказали в самой компании и в Минпромторге, передает «Интерфакс».

Речь идет, в частности, о долях в АО «Мерседес-Бенц РУС», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», а также «Мерседес-Бенц Банк Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

По словам гендиректора компании «Мерседес-Бенц Рус» Натальи Королевой, главными приоритетами при согласовании условий сделки стало «максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании».

В Минпромторге рассказали, что «Автодом» сможет привлекать партнеров для организации совместного производства на базе подмосковного завода. Ведомство пообещало компании подобрать технологического партнера.

«В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции», — приводятся слова замминистра промышленности и торговли Альберта Каримова.

Чиновник отметил, что новый владелец российских активов Mercedes-Benz получит возможность производить техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке.

В начале марта Mercedes-Benz Group AG сообщила, что приостанавливает экспорт и производство автомобилей в РФ.