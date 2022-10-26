Не наши деньги

Согласно данным исследования, которое провели Росгосстрах и банк «Открытие», отношение россиян к расчетам с помощью криптовалюты остается скептическим. Также абсолютное большинство граждан станы не спешит заводить карты системы Union Pay.

Лишь 1% опрошенных сообщили, что имеют опыт расчетов с помощью криптовалюты или однозначно готовы попробовать это делать. 11% скорее готовы использовать «крипту». При этом 59% не хотят рассчитываться криптовалютой. Из них 28% определенно ответили «нет», а 31% — «скорее нет». Еще 28% затруднились с ответом. Больше всего убежденных противников криптовалюты на Урале (66%), меньше всего — на Северном Кавказе (46%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст исследования.

Статья по теме: Биткойн рванул вверх

Любопытная картина складывается с отношением россиян к картам Union Pay. 54% участников опроса затруднились ответить на вопрос о Union Pay, 22% полагают, что китайские карты сумеют заменить Visa и Маstercard, но лишь 2% из них определенно уверены в этом. По мнению 24% опрошенных, карты Union Pay не станут достойной заменой карт международных платежных систем Visa и Mastercard, причем 8% не имеют на этот счет никаких сомнений.

При этом стоит отметить, что несмотря на общую неопределенность, число россиян, которые предпочитают безналичные расчеты, продолжает расти. 24% опрошенных заявили, что в последние месяцы перешли на безналичные расчеты и стали реже пользоваться наличными деньгами. Еще 41% опрошенных почти не пользовались наличными раньше и продолжают мало пользоваться ими сейчас. 26%, напротив, активно использовали наличные деньги ранее и продолжают делать это. 9% в последние месяцы, наоборот, стали снимать наличные деньги в банках чаще.

Среди факторов, которые повлияли на отношение людей к наличным деньгам в последнее время сильнее всего, респонденты называли общую неопределенность в стране и мире (45%), уход из России международных платежных систем (14%), а также личные риски и бытовую ситуацию. В В качестве важных причин предпочтения банковских карт расчетам наличными участники опроса называли скорость расчетов и безопасность их проведения.

Позиция регулятора играет важную роль

Расчеты в криптовалюте, особенно — биткоинами, перестали привлекать еще в 2017 году, когда выяснилось, что она может существенно расти в цене, рассказал «Эксперту» старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. По его словам, такая волатильность усиливает интерес именно к хранению криптовалюты, а не проведению с ее помощью платежей. С тех пор крипта преимущественно рассматривалась как объект инвестирования.

Соответственно, расчеты в криптовалюте осуществлялись при инвестировании, продаже криптовалюты, полученной в результате майнинга, и некоторых других случаях, в которых платежная функция криптовалюты себя никак не проявляет. В России ввиду жесткой позиции регуляторов есть только очень ограниченные возможности по переводу денежных средств за продажу криптовалюты, что не способствует распространению «белых» расчетов в ней, указал эксперт.

Он добавил, что для бизнеса также отсутствует адекватная возможность учитывать криптовалюту в числе активов. Законодательство о цифровых активах, которое сделало шаг в сторону легализации использования криптовалюты в принципе, запрещает, однако использовать ее в расчетах между российскими резидентами. В практической плоскости эти нормы вместе с позицией регулятора означают, что деньги, полученные от продажи криптовалюты, можно получить только наличными, что, учитывая объемы сделок, может быть затруднительно и небезопасно.

Статья по теме: Цифровой рубль позволит отследить, куда утекают ваши деньги

Интерес к криптовалюте у нас в стране растёт, констатировала «Эксперту» партнер агентства Digital Guru Ольга Соколова. Но, в самом деле, пока про такой инструмент знает малая часть населения, что как раз подтверждает этот опрос, хотя и за несколько лет количество людей, пользующихся криптой, выросло в разы. Кстати, ситуация с санкциями и сложностями в использовании тех же пластиковых карт за рубежом сделает криптовалюту более популярными среди россиян. Многие уже используют ее как удобное средство для трансграничных платежей.

Как полагает эксперт, востребованность этого направления у нас будет расти. Тем более, что в правительстве периодически звучат слова о возможном использовании криптовалюты. Если будет принято решение развивать ее использование на государственном уровне, то населению довольно быстро расскажут все о том, что это и как этим пользоваться. Также популярность цифровой валюты дополнительно увеличится, если будет налажено регулирование или государственное участие в данном процессе, что сведет к минимуму риски обмана и мошенничества. Сейчас, к сожалению, эти явления часто встречаются на рынке криптовалюты.

Если не Россия, то кто?

Российское население всегда было консервативно в денежных вопросах, обратил внимание «Эксперта» независимый финансовый аналитик Андрей Плотников. Вдобавок к этому, результаты опроса в самом деле показали, что население полностью отвергает внедрение цифровой валюты в оборот и хочет оставить фиат в качестве расчетных средств. По словам эксперта, такие результаты связаны с отсутствием финансовой грамотности у людей.

Большинство граждан РФ зачастую выбирают банковские вклады вместо инвестиций в классические ценные бумаги, а появление биткоина и прочих виртуальных монет восприняли как мошеннический проект. Менталитет населения РФ таков, что оно часто боится пробовать что-то новое, что-то непривычное для себя.

«Но несмотря на все это, финансово-грамотная часть населения понимает, что внедрение цифровых активов в качестве расчетных средств, а также распространение новой платежной системы UnionPay, положительно скажется на внутренней экономике, не только государства, но и для самих граждан. Я, как технический аналитик, могу сказать, что со временем цифровые валюты вырастут на сотни процентов, что означает прирост вашего кошелька на эквивалентное количество процентов, в то время как классический фиат с каждым годом дешевеет и обесценивается за счет инфляции», — подчеркнул Андрей Плотников.

Исследование, представленное Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) летом этого года, показывает, что глобальное использование криптовалют увеличилось в геометрической прогрессии во время пандемии коронавирусной болезни (COVID-19). Частные цифровые валюты стали особенно распространены в развивающихся странах, к которым относится и Россия, отметил в комментарии «Эксперту» старший партнёр юридической компании Emet law firm Эдуард Давыдов.

Более того, Россия заняла второе место по доле владения криптовалютами среди населения. Возникает вопрос к исследователям: если Россия не готова использовать криптовалюту в расчетах, то кто же готов? Тем более что вариантов для взаиморасчетов с внешними контрагентами у россиян все меньше, ввиду беспрецедентного санкционного давления. Именно поэтому правительством спешно разрабатываются законы для того, чтобы разрешить использование криптовалют во внешнеторговых сделках.

Как считает Эдуард Давыдов, проблемы связаны с тем, что криптовалюты, а в особенности — расчёты с помощью криптовалют, все еще находятся в серой законодательной зоне РФ. Опрашиваемые просто опасались дать честный ответ в отношении «незаконной» на их взгляд крипты. Такие ответы респондентов стоило ожидать, ввиду наличия прямого запрета в законодательстве на использование криптовалют в расчетах. Однако в случае либерализации законодательной базы в этой части, ситуация изменится кардинально, уверен он.

Что же касается китайских карт, то, добавляет Давыдов, слабый интерес россиян к ним связан с тем, что компания Union Pay на 50 лет моложе своего конкурента Visa, и попросту еще не успела отвоевать большую долю рынка. Но она все-таки уже получила всплеск популярности после ухода двух других платежных систем из России, а значит перспективы у нее в наших краях есть, заключил аналитик.