Кудрин выделил основные особенности бюджета на ближайшую трехлетку

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Все три года бюджет будет дефицитным, основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования, при этом сбалансировать основные его параметры позволят «антикризисная направленность и увеличение налоговой нагрузки в основном на нефтегазовую отрасль», а также установление нового варианта бюджетного правила и сохранение расходов на уровне текущего года, заявил на пленарном заседании глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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«Бюджет на ближайшую трехлетку будет дефицитным, однако основные особенности бюджета, среди которых антикризисная направленность, увеличение налоговой нагрузки в основном на нефтегазовую отрасль, установление нового варианта бюджетного правила, сохранение расходов бюджета на уровне, достигнутом в 2022 году, позволяют сбалансировать основные параметры бюджета и выполнить все обязательства», — цитирует «Прайм» Кудрина.

Прогноз Минэкономразвития на ближайшие три года он назвал в целом реалистичным, не согласившись только с «оптимистичным вариантом» экспорта и импорта, которые заложены в бюджет, а также ослаблением курса рубля.

«Основным драйвером экономики предполагается потребительский спрос, он будет расти по прогнозу чуть выше даже роста реальных доходов населения. Мы думаем, что есть опасения, что население будет проявлять более сдержанную политику потребления на этот период», — добавил глава Счетной палаты.

Кроме того, Кудрин упомянул новое бюджетное правило, по которому объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении ожидается на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.

«Если бы мы жили по старому бюджетному правилу, то мы вообще весь бюджет сформулировали на 4 триллиона меньше. Тем самым хочу сказать, что мы оцениваем этот бюджет как очень серьезный по расходам, который, повторяю, на 4 триллиона больше, чем был бы в обычном порядке», — добавил он.

В соответствии с документом, доходы в 2023 году запланированы в сумме 26,1 трлн рублей, в 2024 году — 27,2 трлн рублей, в 2025 году — почти 28 трлн рублей. Расходы — 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024-ом и 29,2 трлн рублей в 2025-ом.

Представляя документ на пленарном заседании, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что все ранее принятые решения в проекте бюджета учтены, при этом безусловным приоритетом является исполнение социальных обязательств.

При этом, как отметили в пресс-службе Госдумы, фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» подготовили альтернативные проекты бюджета, которые более «отвечают сегодняшнему дню». Депутаты от фракции «Новые люди» проект бюджета в целом поддержали, но ко второму чтению намерены предложить более ста поправок.

