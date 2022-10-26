Металлурги на бирже: черные и цветные разошлись в разные стороны

Несмотря на все наблюдавшиеся в первой половине дня потуги фондовых «быков», продолжить рост российский рынок акций не смог. Явных причин для покупок не было, а многие спекулятивно настроенные инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли, заработанной за последние 4 торговые сессии.

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На счета трейдеров продолжают поступать дивиденды от «Газпрома», «Татнефти» и «НоваТЭКа», и сегодня часть этих денег пошла на покупку отставших от рынка бумаг. Наиболее сильно выросли акции сталеваров, падавшие с начала года. Акции «Северстали», НЛМК и ММК подорожали на 3 и более процентов, войдя в десятку самых выросших бумаг.

На противоположном крыле были золотодобытчик «Полюс» и «Норникель». Акции первой компании корректируются после предыдущего сильного и во многом безосновательного роста, а на акции ГМК давит иск, поданный структурами «Русала» к главе компании Владимиру Потанину о невыполнении им обязанностей управляющего партнера.

Акции ГМК просели по итогам дня на 2,6% и выглядит откровенно слабо.

Бумаги «Русала» подешевели на процент, реагируя на непонятную ситуацию на рынке алюминия.

«Норвежская металлургическая компания Norsk Hydro, управляющая крупнейшим в Европе заводом по производству первичного алюминия, призывает ввести ограничения на поставки российского металла. В сентябре письмо с аналогичным призывом направил Лондонской бирже металлов крупнейший американский производитель алюминия Alcoa. Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации, которая может привести к дефициту алюминия в развитых странах и росту цен на него. По данным Bloomberg, в настоящий момент колл-опционы на металл торгуются с такой премией к аналогичным пут-опционам, какая наблюдалась лишь дважды за всю историю: в 2018 году после объявления санкций в отношении «Русала» и в этом марте — после начала СВО», — поясняет ситуацию ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Цены на алюминий сегодня взлетели на 5,4%.

На 1,1% подорожали акции «Роснефти», причем значительная часть роста пришлась на последние два часа основных торгов. Это говорит о большой вероятности дальнейшего подъема бумаги. «Лукойл» прибавил 0,4%.

Поддержку нефтянке сегодня оказала отскочившая до почти $94 за баррель нефть. При этом данные по запасам нефти от Минэнерго США вышли негативными: показатель вырос на 2,6 млн баррелей при ожиданиях увеличения на 1 млн, однако опубликованные вчера данные Американского института нефти свидетельствовали о росте запасов на 4,5 млн баррелей.

Таким образом, нефтяные трейдеры увидели в сегодняшних данных позитив, и это говорит о настрое нефти на рост. Сопротивлением для нефтяных котировок является район $95.

Разнонаправленно закрылись банки: Сбер подешевел на символические 0,2%, в то время как ВТБ прибавил процент, а менее ликвидный Банк «Санкт-Петербург» — 1,7%.

В целом по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, но краткосрочный тренд по индикатору остается восходящим. На продолжении поступлении дивидендов рост рынка вполне может возобновиться завтра, если этому не помешает геополитика или ухудшение ситуации на товарных рынках.

Рубль большую часть дня умеренно дорожал — на 0,3-0,5 процента. Однако за последние 30 минут рубль упал к доллару примерно на 0,8%. В последний час торгов на валютном рынке ликвидность обычно небольшая, и такое сильное движение мог спровоцировать кто-то из крупных игроков, кому понадобилась валюта, или такой же крупный спекулянт, пытающийся раскачать рынок.

В результате, по итогам дня рубль подешевел к доллару на 0,4%, до 61,75 руб. за доллар.

Большинство аналитиков в ближайшее время ждет стабильного курса российской валюты в диапазоне 60-63.