Минэкономразвития и ВЭБ.РФ обновили таксономию зеленых проектов

Министерство экономического развития и ВЭБ.РФ внесли изменения в таксономию «зеленых» проектов. Согласно обновленному Постановлению Правительства № 1587, которое в прошлом году утверждено председателем Правительства Михаилом Мишустиным, теперь можно будет привлечь «зеленое» финансирование под проекты по производству аккумуляторных батарей и их компонентов, электрических тепловых насосов, улавливанию и утилизации свалочного газа с получением энергии.

Также добавляются проекты по созданию и модернизации объектов электрогенерации с использованием энергии морских приливов и отливов, проекты, направленные на расчистку, реабилитацию и восстановление водных объектов, проекты по модернизации и ремонту инфраструктуры транспортировки и распределения низкоуглеродных газов, например, водорода.

Существенно уточнены и конкретизированы направления, связанные с жилищным строительством совместно с ДОМ.РФ, раздел про обращение с отходами, а также цветная и чёрная металлургия.

«Уже год с момента принятия таксономии «зеленых» проектов. Но мы продолжаем работу с участниками рынка и подготовили новые изменения с учетом текущей конъюнктуры, по их предложениям. Самое главное в них — внесли еще несколько новых таксонов, чтобы еще более приблизить нашу классификацию к международным стандартам, которые приняты, в том числе, и на азиатском пространстве», — прокомментировали в Минэкономразвития.

В добавление к новым таксонам, разработчики таксономии ужесточили требования к верификации. По словам вице-президента по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрея Байды, независимыми верификаторами могут быть только кредитные рейтинговые агентства или аккредитованные аудиторы, а также те, кто уже выполнял верификацию ранее. Он подчеркнул, что верификаторы должны играть ключевую роль для всей системы зелёного финансирования.

Также разработчиками были введены новые «модельные подходы», которые предусматривают порядок оценки воздействия «зеленого» проекта на окружающую среду и климат в процессе верификации. В дальнейшем результаты такой оценки будут включаться в отдельный раздел заключения верификатора.

«Также мы разрешаем нашим верификаторам оценивать и давать заключение на социальные проекты, до утверждения национальной таксономии, ввиду недружественных действий Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) по исключению российских верификаторов из своего списка. Раньше, пока наша таксономия в работе, верификацию можно было проводить по таксономии ICMA», — добавили в Минэкономразвития.