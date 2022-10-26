Минфин за день перевыполнил квартальный план размещений ОФЗ

Минфин РФ разместил 26 октября на безлимитных аукционах максимальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) за полтора года — на общую сумму 177,56 млрд рублей. На первом аукционе были размещены бумаги на 123,58 млрд рублей, на втором — на 20,69 млрд рублей, на третьем — еще на 33,29 млрд рублей. Таким образом, планы ведомства на четвертый квартал по размещению ОФЗ на 150 млрд рублей перевыполнены за один день.

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Как указано на сайте Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска № 29021RMFS с датой погашения 27 ноября 2030 года было продано бумаг на сумму 123,58 млрд рублей по номиналу при спросе 218,699 млрд рублей. Цена отсечения составила 97,32% к номиналу, средневзвешенная цена — 97,5291% к номиналу. Выручка от размещения оценивается в 120,733 млрд рублей.

На втором аукционе, состоявшемся 26 октября, по размещению ОФЗ с постоянным доходом выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года объем спроса превысил предложение в три с половиной раза. При размещенном объеме выпуска 20,687 млрд рублей спрос превысил 76,45 млрд рублей. Выручка от размещения составила 18 млрд рублей, при цене отсечения 86,12% от номинала и средневзвешенной цене 86,24% от номинала.

На третьем за день аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года было продано бумаг на сумму 33,286 млрд рублей при спросе 41,432 млрд рублей. Выручка от размещения составила 31,264 млрд рублей при цене отсечения 93,6% от номинала и средневзвешенной цене 93,73% от номинала.

По данным экспертов «Интерфакс-ЦЭА», это максимальный объем ОФЗ с 14 апреля 2021 года, когда на первичных аукционах были проданы бумаги на общую сумму 383,746 млрд рублей по номиналу (170,732 млрд рублей на первом аукционе и 213,014 млрд рублей — на втором).

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Ранее на двух аукционах, состоявшихся 19 октября, ОФЗ были размещены на общую сумму 50 млрд рублей.