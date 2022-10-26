«Моторинвест» выпустил на рынок первые российские электромобили Evolute

Компания «Моторинвест» объявила о старте продаж первых российских электромобилей Evolute.

Как сообщает пресс-служба производителя, седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров. «Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей. Модель линейки Evolute — седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров бренда», — цитирует ТАСС сообщение компании.

В сентябре на заводе «Моторинвест» под Липецком запустили первое в РФ серийное производство электромобилей Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro.

Стоимость i-Pro, указанная на сайте Evolute — 3 млн руб.

В начале 2022 года Минпромторг получил две заявки на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по разработке электромобилей. Заявки поступили от ООО «Моторинвест», которое базируется в Липецкой области, и петербургского ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». В марте «Моторинвест» заключил с Минпромторгом РФ и Липецкой областью СПИК по производству электромобилей, инвестиции компании превысят 13 млрд руб. В течение 10 лет ожидается выпуск 242 тыс. автомобилей.

СПИК (специальный инвестиционный контракт) представляет собой инструмент промышленной политики, стимулирующий долгосрочные инвестиции в производство на территории страны.

В августе сообщалось, что если приобретать i-Pro по программе льготного автокредитования или лизинга, стоимость новинки составит в районе 2 млн руб.