Нефть продолжает падать, но готовится отжаться

Утром 26 октября стоимость нефть продолжает ряд сессий, в течение которых она планомерно дешевела. Так, пишет «Прайм», по состоянию на 8.39 мск цена декабрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,85%, до 90,97 доллара за баррель, а на WTI — на 0,68%, до 84,74 доллара.

Рынки сегодня ждут публикации данных о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 октября. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,2 миллиона баррелей. А по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы и вовсе за ту же неделю подскочили на 4,5 млн баррелей.

Между тем, не все так прекрасно в нефтяном сегменте. Более того: близится срок введения запрета на импорт нефти из России в ЕС. Например, Эстония намерена прекратить ввоз нефтепродуктов из России до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и ввести запрет с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

«Благодаря географическому положению Эстонии — соседству с Россией и нашими портами — транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее. Я надеюсь, что будет принято официальное постановление правительства. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен», — передает РИА Новости слова Рейнсалу.

Также есть информация, что официальные лица США могут попытаться установить потолок цен на экспортируемую из России нефть выше 60 долларов за баррель, сообщает Bloomberg. Это сильно отличается от изначального плана Вашингтона по оказанию давления на Москву. Россия сразу дала понять, что просто не станет продавать нефть тем, кто поддержит инициативу Вашингтона. Вдобавок к этому ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи чёрного золота на 2 млн баррелей в сутки. И сейчас уже идут разговоры о том, чтобы поднять планку ещё выше — чтобы сохранить русскую нефть на западном рынке, особенно в преддверии американских выборов.

Лучше альтернатива со скидкой, чем «потолок» с унижением

Рынок нефти гораздо более гибок, чем рынок газа: ее проще хранить и перевозить, и нужна она всем странам. Поэтому у Запада в этом случае больше места для политических манёвров, поясняет Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Обсуждаемый европейцами «потолок цен» — мера абсурдная: очевидно, что Россия просто прекратит поставки нефти в страны, которые введут этот ограничительный ценз, и переориентируется на других покупателей. Россия предпочтёт сделать скидку и продать свою нефть на альтернативных рынках, нежели поставлять нефть по навязанным Европой правилам.

Нет сомнений, говорит политолог, что идея о введении потолка цен призвана унизить Россию, указать нам, что Запад нас рассматривает лишь как страну-бензоколонку. Поэтому единственный правильный политический ответ для нас — ввести запрет на отгрузку нефти в страны, которые присоединяться к соглашению о «потолке цен».

Нефтяной рынок глобален, и равно как Эстония в целом может отказаться от российских нефтепродуктов (нужно лишь перестроить логистические цепочки), также и Россия, пусть и с определенными усилиями, перестроится в случае отказа Европы от нашей нефти. Наша страна, отмечает Донцов, давно наладила контакты с крупнейшими потребителями нефти и традиционно занимает довольно крупную долю их импорта. Например, среди членов БРИКС только Россия экспортирует нефть, в то время как Китай, Индия, Бразилия и ЮАР являются ее потребителями и покупают заграницей.

Ситуация остается сложной

Рынок нефти на прошлой неделе оставался под давлением продаж, напоминает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent снижалась до 89,18 долл. за баррель, а цены на WTI падали до 82,93 долл. Однако после достижения этих уровней наблюдалась небольшая коррекция цен вверх.

Рынок все ещё размышлял над решением ОПЕК+ о сокращении добычи и вероятном ответе крупных потребителей, отмечает эксперт. В результате МЭА сообщило, что стратегические резервы велики и члены МЭА продолжат выпускать их на рынок, снижая уровень цен. В основном, конечно, резервы выходят из США. Администрация Белого дома объявила о выпуске дополнительных объемов из резервов в ноябре и декабре 2022 года. Всего из первоначально установленных Конгрессом США 180 млн баррелей в четвертом квартале 2022 года может быть выпущено на рынок 25 млн баррелей. Оставшиеся на 2023 год 25 млн также могут быть выпущены на рынок до конца года.

Это будет оказывать давление на цену нефти в краткосрочной перспективе, уверена Лукичева. Результатом значительного выпуска из резервов станет их падение до минимальных значений с 1983 года. Это создаёт риски резкого роста цен в дальнейшем. При этом Минэнерго США ожидает роста американской добычи в 2023 году до 12,35 млн баррелей в сутки (+5,2% к 2022 году), что может привести к началу пополнения стратегических резервов. Но цены закупок обозначены на уровне 67-72 долл. за баррель, а это пока не является интересным для производителей.

Вместе с тем, экономическая статистика все более явно указывает на торможение экономики, которое уже приводит к снижению потребности в нефти и нефтепродуктах. Особенно слабым спрос традиционно является в первом квартале, предстоящем через пару месяцев. По ряду расчётов, потребление нефти в мире может снизиться в первом квартале 2023 года на 2%, до 99,9 млн баррелей в сутки. Превышение предложения над спросом создаст в балансе рынка суточный избыток в размере 0,3-0,4 млн баррелей, и это будет оказывать негативное влияние на рынок нефти, уверена Лукичева.

В то же время, по ее словам, растущее вмешательство в рынок в виде санкций, запретов, ограничений и выпуска резервов, а также чрезмерная политизация рынка приводит к существенному росту неопределённости и искажению ценообразования. Порочный круг высокой волатильности и низкой ликвидности грозит разрушением самой системы торговли нефтью, что в результате может привести к переходу на регулируемые нерыночные цены.

Механизм такого перехода в виде ограничения цены на поставку российской нефти продолжает согласовываться. Пока обсуждается уровень цен 60+ долл. за баррель, что фактически закрепит для всех потребителей текущий рыночный дисконт на российскую нефть. Однако риски перехода на этот механизм чреваты усугублением энергетического кризиса, в связи с чем согласование затягивается. Таким образом, заключает Лукичева, ситуация на мировом рынке нефти остаётся сложной. В ближайшее время консолидация рынка вблизи текущих уровней с уклоном вниз продолжится.

Удержание «круглого» уровня

Сейчас нефть обосновалась в диапазоне 90-95 долл./барр. без попыток пока выйти из него в ту или иную сторону, констатирует управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Ситуация бэквордации на длинном горизонте, по ее мнению, скорее указывает на то, что цены должны подрастать. Дополнительно в плюс играют риски срыва поставок из России по мере приближения ввода эмбарго и непонятного механизма установления «потолка» цен на российскую нефть.

Тем не менее, полагает аналитик, потенциальный отскок сдерживают высокие ставки и риски рецессии в развитых экономиках. Предварительная статистика от Американского института нефти показала рост запасов сырой нефти на 4,5 млн барр. при выпуске из стратегических резервов в 3,4 млн барр. Запасы бензинов сократились на 2,3 млн барр., а дистиллятов — выросли на 0,6 млн барр.

Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, которая даст очередной срез ситуации со спросом внутри страны. По нефти в целом фон пока скорее складывается негативным. Ближайший фьючерс, говорит Екатерина Крылова, скорее всего, будет пытаться удержать «круглый» уровень — 90 долл./барр.