Новый российский аппарат ИВЛ позволит снизить младенческую смертность

Госкорпорации Ростех анонсировала создание аппарата газожидкостной искусственной вентиляции легких (ГЖИВЛ). Пресс-служба госкорпорации сообщила о завершении предварительных испытаний макета устройства, теперь на очереди - экспериментальная апробация, а следом - и регистрация изделия. Созданием аппарата занимается холдинг "Швабе", входящий в контур Ростеха.

Сообщается, что в новом аппарате ИВЛ обычный модуль регенерации дыхательной жидкости на основе химического сорбента заменен на модуль вакуумной десатурации. В данный момент специалисты «Швабе» проводят работы по модернизации уже созданного на первой стадии проекта экспериментального образца аппарата ГЖИВЛ для взрослых путем установки на него нового модуля, который позволяет эффективно и безопасно удалять растворенный в дыхательной жидкости углекислый газ и насыщать его кислородом.

Статья по теме: Второе дыхание

Десатурация за счет вакуумирования

«Снижение младенческой смертности — важнейшая задача здравоохранения. Благодаря инновационным методам лечения и новым видам оборудования этот показатель находится сейчас на рекордно низком уровне. Новый аппарат газожидкостной вентиляции легких обеспечит новые возможности для спасения жизней недоношенных детей с бронхолегочной дисплазией — это одна из основных причин смертности среди новорожденных. Мы рассчитываем, что изделие получит регистрацию Минздрава в 2024-2025 году, после чего такие аппараты начнут поступать в российские медицинские учреждения», — приводит сайт Ростеха слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

Заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитриченко отметил, что врачи смогут проводить процедуру искусственной вентиляции легких, задействовав меньший объем гидравлического контура, заполненный дорогостоящей дыхательной жидкостью, что значительно повысит экономический эффект от внедрения нового аппарата.

Также в Ростехе подчеркнули, что опытно-конструкторские работы позволили реализовать ряд оригинальных технических решений, обеспечивающих безопасность пациента в части профилактики баро-и волюмотравм. Аппараты ГЖИВЛ планируется использовать в том числе для управляемой гипотермии — охлаждения пациентов до 30°С в целях снижения последствий гипоксии, возникающей при тяжелых родах.

Отдельно указывается, что заказчиком работ выступает Фонд перспективных исследований, которым в 2020 году успешно завершен проект по разработке технологии жидкостного дыхания. В рамках проекта была подтверждена возможность использования газожидкостной искусственной вентиляции легких для обеспечения достаточного газообмена за счет газотранспортной функции специальной рецептуры дыхательной жидкости и режимов работы экспериментального образца ГЖИВЛ.

«Данный метод будет использован в медицине при оказании помощи в критических состояниях, как у взрослых, так и у новорожденных, для лечения тяжелых бронхолегочных заболеваний, а также для быстрого охлаждения тела человека при экстренных хирургических операциях на мозге», — указал заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов, чьи слова приводятся в релизе Ростеха.

«Модуль вакуумной десатурации, которым оснащен аппарат ГЖИВЛ, необходим для повышения эффективности удаления углекислого газа из дыхательной жидкости, а также для безопасного газообмена в легких пациента, — поделились с "Экспертом" подробностями в госкорпорации. — Основное отличие такого метода от традиционного метода жидкостной вентиляции легких в том, что при использовании сорбента, основным компонентом которого является натронная известь, химическая реакция поглощения углекислого газа происходит при непосредственном контакте с дыхательной жидкостью. Предлагаемый инженерами "Швабе" способ десатурации за счет вакуумирования дыхательной жидкости делает процесс удаления СО2 гораздо более безопасным, так как не предполагает наличия побочных продуктов химической реакции и возможного попадания частиц сорбента в легкие пациента».

Сам модуль регенерации на основе химического сорбента в комплектации стандартных аппаратов жидкостной ИВЛ — это дополнительная емкость объемом 3,5-4,5 литра, которая заполняется дыхательной жидкостью. Снижение объема гидравлического контура на 4,5 литра, предусмотренное в конструкции нового аппарата газожидкостной искусственной вентиляции легких, дает возможность подавать дыхательную жидкость напрямую пациенту, что экономит этот драгоценный ресурс и снижает стоимость процедуры на 30-35%.

Аппарат для детей и военных

После регистрации нового устройства Минздравом России, проектная мощность производства на начальном этапе составит порядка пяти аппаратов в год. Впрочем, в зависимости от потребностей российского здравоохранения в аппаратах ГЖИВЛ, объем серийного выпуска может быть кратно увеличен.

«Первыми заказчиками нового аппарата газожидкостной искусственной вентиляции легких могут стать крупные медицинские центры в населенных пунктах федерального значения. Именно там техника такого технологического уровня и специализации на сегодняшний день наиболее востребована. Также возможно, что разработка инженеров Ростеха подойдет для нужд армейской медицины и МЧС, в том числе для реанимационных отделений и спасения пациентов с тяжелыми ленточными патологиями», — рассказали «Эксперту» в пресс-службе госкорпорации.

Там также отметили, что по статистике 15-25% тех, кто оказывается в отделения реанимации новорожденных — это пациенты с дисплазией и другими формами тяжелых легочных патологий. Внедрение нового аппарата приведет к снижению инвалидизации, так как длительное пребывание на ИВЛ сопряжено с целым рядом патологий развития, а для совсем юных пациентов это еще и риск получения баро- и волюмотравм.

«Особый режим респираторной поддержки, предусмотренный в новом аппарате газожидкостной искусственной вентиляции легких, позволяет говорить о снижении рисков возникновения таких побочных эффектов на 10-15%», — заключили в Ростехе.