Паспорт и гражданство Сент Китс и Невис

Гражданство Сент Китс и Невис дает возможность путешествовать по миру, включая зону Шенгена и Великобританию без виз. Получить паспорт смогут все члены семьи в течение полугода или по ускоренной процедуре за 60 дней. Размер инвестиций в страну должен составить не менее 150 тыс. долларов. Оформить паспорт можно дистанционно. Процедура конфиденциальна.

Если вы ищите авторитетную и хорошо зарекомендовавшую себя программу финансового гражданства, то именно страны, расположенные на Карибских островах, станут наиболее привлекательными. Программа инвестиционного гражданства была впервые предложена в Сент-Китс в 1984 году. Она считается наиболее авторитетной в мире.

Об особенностях оформления инвестиционного гражданства и вариантах инвестиций, которые существуют в стране можно прочитать на сайте лицензированного агента компании Иммигрант Инвест — https://imin-caribbean.com/ru/citizenship-saint-kitts-nevis/.

Как получить паспорт Сент Китс и Невис за инвестиции?

Получить паспорт Сент Китс и Невис можно 2-мя способами:

Внести пожертвования в Фонд устойчивого роста на сумму от 150 тыс. долларов.

Инвестировать в объекты недвижимого имущества на сумму от 200 тыс. долларов.

Сроки оформления паспортов составляют 3-6 месяцев. Для начала процедуры потребуется подать соответствующие заявки. После их одобрения правительством страны, необходимо внести сумму инвестиций. Инвестиции в недвижимость - простой и экономически выгодный вариант для оформления гражданства. Спустя 5 лет Вы сможете продать недвижимость, сохранив капитал. Перепродажа недвижимости не повлияет на наличие у Вас гражданства.

Плюсы гражданства Сент Китс и Невис

Гражданство Сент Китс и Невис гарантирует:

Конфиденциальность.

Безвизовые путешествия по 157 странам – сюда входят и страны Шенгена, Великобритания.

Быстрое получения паспорта – до 6-ти месяцев по обычной процедуре и до 60 дней по ускоренной.

Получение хорошего образования по льготной программе.

Возможность одновременного оформления для всех членов семьи.

Возможность открывать счета в банках Европы.

Возможность пользоваться выгодными программами налогообложения. Здесь отсутствует целый ряд привычных налогов, включая налог на богатство, дивиденды, наследство.

Свободное передвижение граждан - для того, чтобы иметь гражданство Сент Китс и Невис не обязательно постоянно проживать здесь.

Практически такими же преимуществами будут обладать и граждане Доминики – еще одной страны карибских островов. Это одна из 5 стран Карибского региона, которая считается благоприятной для людей, желающих получить второе гражданство. С возможностями получения паспорта Доминики можно ознакомиться в статье https://imin-caribbean.com/ru/citizenship-dominica/.

Процедура получения паспорта Сент Китс и Невис – что потребуется сделать?

Программы для людей, желающих стать гражданами Сент Китс и Невис просты и понятны. Стандартная процедура получения гражданства по инвестиционной программе будет выглядеть следующим образом:

Консультация с иммиграционным центром (выбранным специалистом, который будет помогать на каждом этапе).

Подготовка и подача пакета документов.

Рассмотрение и предварительное одобрение кандидатуры.

Внесение средств по выбранной схеме инвестирования.

Уплата сборов и пошлин.

Получение паспорта.

Принимая решение приобрести недвижимость, заявитель сможет ускорить процедуру оформления паспорта до 4-х месяцев. Такое капиталовложение привлекательно не только возможностью сократить сроки оформления, а и бонусами в виде наличия собственного дома, виллы или коттеджа в одном из красивейших мест планеты. От такой недвижимости можно будет получить доход в виде арендной платы, если вы примите решение сдавать ее.

Еще одним способом инвестирования станет вложение денег в инфраструктурные или социальные проекты. В таком случае сумма должна составить 175 тыс. долларов. Заявитель может выбрать частный или государственный проект в качестве инвестиции для получения гражданства.