Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Сообщается, что на Купянском направлении противник «силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников» общей численностью до 500 человек предпринял пять атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). «Все атаки отражены. Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов», — уточняется в сводке Минобороны.

На Красно-Лиманском направлении российские войска уничтожили свыше 70 украинских боевиков, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов; на Николаево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области и в результате потеряли 125 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей, рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в районе Днепропетровска уничтожена нефтебаза, снабжавшая топливом украинских военных на Донбассе. «В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе», — говорится в сводке министерства.

Отмечается, что за сутки в воздухе сбито 13 снарядов американской РСЗО HIMARS, в том числе в районе Новой Каховки, где расположена Каховская ГЭС, повреждение которой может повлечь катастрофические последствия для региона.