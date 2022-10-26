Потоки сжиженного газа разворачиваются из Европы в Азию

Ситуация с газом в Европе сейчас очередной раз подтверждает недальновидность европейского начальства. Причем, сейчас речь идет даже не о заслуживающем лучшего применения упорстве, с которым европейские руководители запрещают российские энергоносители. Еврокомиссия во главе с главным борцом с энергетическим кризисом в Европе Урсулой фон дер Ляйен и европейские страны едва не развязали на глобальном энергетическом рынке войну с Азией за сжиженный газ (СПГ). В острейшей конкуренции за СПГ европейцы одержали верх над конкурентами из Азии. Благодаря готовности платить за «голубое топливо» любые деньги они неоднократно перехватывали газовозы с СПГ, направлявшиеся в Азию, и, предлагая более высокую цену, вынуждали их менять курс и двигаться в Европу. Благодаря огромным расходам, как минимум в 10 раз превышающим расходы прошлых лет, ЕС удалось в целом наполнить подземные газовые хранилища. Сейчас фон дер Ляйен с помощниками отчитывается, что Европа готова к зиме, хотя всем хорошо известно, что запасов газа в хранилищах хватит лишь на два, максимум, три месяца при условии теплой погоды. Зимой европейцы, возможно, и не замерзнут, но вот наполнять ПГХ газом в следующем году к зиме уже 2023-24 годов будет намного труднее, чем сейчас, даже при готовности платить за газ любые деньги. Кстати, денег у Брюсселя и европейских стран с учетом экономического кризиса, в который европейское начальство во многом собственноручно загнало европейскую экономику, у них в 2023 году больше не станет.

Цены на газ сейчас значительно снизились по сравнению с концом лета. В Европе, например, на этой неделе впервые за много месяцев цена миллиона британских термических единиц уменьшилась ниже 100 евро. Это значит, что сейчас азиатские страны, не успевшие из-за богатых европейцев, наполнить свои газовые хранилища смогут спокойно купить СПГ в несколько раз дешевле, чем им пришлось бы платить в августе, когда цена на газ была рекордно высокой.