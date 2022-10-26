Путин заявил, что на Украине формируется черный рынок оружия

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями силовых структур и спецслужб стран СНГ выразил обеспокоенность по поводу черного рынка оружия, который действует на территории Украины. Глава государства указал на то, что в руки злоумышленникам теперь могут попасть более опасные средства поражения.

«Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия. В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии. Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Также российский лидер напомнил, что у Москвы имеется информация о планах Киева по использованию в целях провокаций так называемой грязной бомбы.

Говоря об угрозах на постсоветском пространстве, президент РФ обратил внимание на сохраняющуюся угрозу, связанную с попытками террористических группировок «просочиться» в страны СНГ и формировать там законспирированные ячейки. «Очевидно, что ни Содружество в целом, ни наши страны по отдельности ещё не сталкивались с такими комплексными угрозами. И наша общая задача — максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнёрских отношений», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что на решение этих задач необходимо мобилизовать все силы и средства, в полной мере используя накопленный опыт и контакты между спецслужбами.