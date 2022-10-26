Росавиация продлила ограничения для 11 аэропортов РФ до 3 ноября

Режим ограничений полетов для 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03 ноября 2022 г.», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения действуют для воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, а также Ставрополя и Москвы.

Ограничения были введены сразу после начала спецоперации на Украине 24 февраля, с тех пор они многократно продлевались. С 15 октября Росавиация начала третий этап отбора получателей субсидии среди аэропортов юга и центральной части РФ, деятельность которых была приостановлена после начала СВО.

В мае 11 воздушным гаваням были произведены выплаты в размере 1,3 млрд руб. в качестве компенсации за март и апрель. В ходе второго этапа (компенсации за май и июнь) было распределено чуть более 1,26 млрд руб.