Шойгу доложил Путину об успешных учениях по нанесению ответного массированного ядерного удара

Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», — отметили в пресс-службе Кремля.

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал целью тренировки отработку массированного ядерного удара России в ответ на ядерный удар противника, передает РБК.