Третий в 2022 году космический грузовик «Прогресс МС-21» стартовал к МКС с Байконура

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а», запущенная с космодрома Байконур, вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21». Грузовик отделился от третьей ступени в 03:28 по Москве, сейчас он направляется к Международной космической станции (МКС).

«26 октября 2022 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком "Прогресс МС-21". Выведение корабля на заданную орбиту и раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно», — указывается в сообщении «Роскосмоса».

Стыковка грузового корабля к модулю «Поиск» произойдет 28 октября в 05:50 мск. «Прогресс МС-21» на станции будет принимать экипаж 68-й длительной экспедиции — космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

«Это был 19-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году, в том числе третий — с грузовым кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 56-м, для кораблей семейства "Прогресс" — 174-м в истории (из них 85 — к МКС)», — отмечает госкорпорация.

В ходе полета корабль совершит 34 витка вокруг Земли, на пути к МКС он преодолеет 1,36 млн км.

«Прогресс МС-21» доставит на станцию 2 520 кг грузов, в том числе них 702 кг топлива для дозаправки станции и 1 357 кг оборудования, среди которого аппаратура для систем российского сегмента МКС. Также на станцию направляются материалы для проведения российских научных экспериментов, в частности, катушки филамента, который используется в качестве расходного материала в 3D-принтере, доставленного на МКС в июне.