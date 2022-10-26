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ЦБ назвал долю нерезидентов на рынке российского госдолга

26 октября 2022, 18:33

Доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа остается неизменной уже три месяца

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Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 октября составила 17,9%. Она остается неизменной последние три месяца, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало октября составил 2,741 трлн рублей. За месяц показатель снизился на 1 млрд рублей и вернулся на уровень начала августа. Общий объем рынка ОФЗ на 1 октября оценивался в 15,31 трлн рублей, что на 7 млрд больше, чем месяцем ранее. 

Доля нерезидентов на рынке российского госдолга остается примерно на одном уровне (17,6-17,9%) с марта текущего года.
 