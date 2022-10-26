Цены на газ развернулись на фоне разногласий в ЕС по энергетике

Эйфория, наблюдавшаяся в Европе в последние дни на фоне снижающихся цен на газ, в ближайшие дни может испариться, если цены поползут вверх. Газовые фьючерсы прекратили снижение, длившееся месяц, и в среду, 26 октября, выросли в моменте на 5%.

Накануне европейские министры энергетики назначили новую дату для принятия окончательного решения по последнему пакету мер, направленных на обуздание цен на энергию. Решать, как эффективнее ограничивать цены на газ и стоит ли вообще вводить «потолок» цен на него по примеру нефти, предстоит, сообщает Bloomberg, в четверг, 24 ноября. Причина переноса – разногласия между членами Евросоюза по этому вопросу, которые мешают европейцам весь этот год оперативно принимать важные решения по всем серьезным проблемам.

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Главные европейские энергетики вчера достигли принципиального решения лишь по общим для всего Евросоюза закупкам газа. Очевидно, это будет происходить по примеру совместных закупок вакцин во время пандемии. Однако остальные меры по борьбе с энергетическим кризисом, которые могут иметь для рынка очень серьезные последствия, завязли в обсуждениях.

Европейцы воспрянули духом с приходом бабьего лета и сейчас не так мрачно, как, скажем, в сентябре, ждут прихода зимы. В неожиданной волне оптимизма, кроме высокой степени наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), виновата и погода, подарившая континенту аномально теплый октябрь и позволившая отложить начало отопительного сезона.

Сегодня, например, в Париже и Лондоне в десять часов утра было 17°, а после обеда столбики термометров поднимутся выше отметки 20°. Впрочем, в эйфорию впали, конечно, далеко не все. Многие европейцы прекрасно понимают, что переменчивая осенняя погода в любой момент может испортиться и что пусть и даже кратковременных холодов зимой все же не избежать. Между тем, хорошо известно, как резкие похолодания, даже длящиеся считанные дни, в буквальном смысле слова «съедают» запасы газа в ПГХ.

«Мы по-прежнему заложники очень суровой зимы,- заявил заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин на международной энергетической конференции, которая проходит в Лондоне на этой неделе.- Европа продолжает оставаться в заложниках у перебоев с поставками СПГ (сжиженного газа)».

Голландские фьючерсы с поставками газа в ноябре подскочили в Амстердаме в 9.02 утра по местному времени до 103,81 евро за МВт-час. Это на 45% ниже начала октября, но на 4% выше, чем они стоили вчера.

Несмотря на сильное снижение цен на газ в октябре они все еще остаются в три раза выше обычных цен для этого времени года. Давление очень дорогого газа на бизнес, если и ослабло, то совсем незначительно. Возможно, нынешние цены на газ уже и не стоит называть «астрономическими» и «запредельными», но они продолжают давить на экономику и поддерживать инфляцию на очень высоком уровне.

Европейская экономика продолжает нести огромные убытки. В BASF SE, например, на днях сообщили, что за первые 9 месяцев 2022 года счета за газ компании, причем, речь идет только о бизнесе в Европе, выросли приблизительно на 2,2 млрд евро; а Uniper SE заявил об убытках в размере 3,2 млрд евро.