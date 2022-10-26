В Белоруссии заявили, что не видят угроз формирования наступательных группировок на границе

Минск не видит явной угрозы создания наступательных группировок на границе.

Об этом заявил министр обороны страны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Несмотря на определенную тревожность, хочу подчеркнуть: на сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. Но мы это все очень внимательно отслеживаем и реагируем», — цитирует чиновника агентство БелТА.

Глава белорусского Минобороны сообщил, что аналитическая информация о ситуации постоянно собирается. «Мы оцениваем обстановку, которая складывается вокруг нашего государства. Прежде всего оцениваем возможные вызовы и угрозы военной безопасности Беларуси», — подчеркнул Хренин.

Он отметил, что непростая военно-политическая обстановка «развивается под влиянием беспрецедентного геополитического противоборства между Российской Федерацией и так называемым коллективным Западом во главе с США».