В России до конца года появится отечественный аналог сервиса Downdetector

Сформированный в рамках реализации закона «о суверенном рунете» Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) уже в текущем году запустит собственный портал с российским аналогом сервиса по отслеживанию сбоев сайтов в мессенджеров Downdetector.

Об этом на форуме «Спектр-2022» рассказал директор центра Сергей Хуторцев, передает «Интерфакс». По его словам, в настоящий момент проходит тестирование портала, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи; полноценно ресурс начнет работать в ближайшее время. «Портал будет предоставлять услуги аналогичные, наверное, сервису Downdetector, когда люди могут зайти туда и пожаловаться на качество связи, на доступность информационных ресурсов. Причем это будет не просто какое-то голословное утверждение, а ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, действительно ли есть проблема и с чем она связана, давать объективные комментарии», — рассказал Хуторцев.

В дальнейшем портал предоставит ряд других бесплатных сервисов, в частности, для анализа защищенности инфраструктуры владельцев информационных систем и операторов связи, а также для оценки выданных сертификатов безопасности сайтов.

Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации», или «Закон о суверенном рунете», вступил в силу в ноябре 2019 года. Он предполагает создание в России независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. При этом Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП посредством технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях связи операторов.