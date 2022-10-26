В список банков, с долями иностранцев в которых запрещены сделки, вошли структуры «Яндекса» и Ozon

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы.

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, оно вступило в силу.

В список, состоящий из 45 позиций, попали «дочки» крупных зарубежных участников российского банковского рынка, а также структуры лидеров IT и e-commerce. В перечень, в частности, вошли «Ситибанк», ОТП банк, Райффайзенбанк, Юникредит банк, «БНП Париба банк», «Дойче банк», «Дж.П. Морган банк Интернешнл», «Америкэн Экспресс банк», «Голдман Сакс банк», а также «Яндекс банк» и «Озон банк».

Также в список попали структуры крупных автопроизводителей «Тойота банк», «БМВ банк», «Мерседес-Бенц банк Рус», и «РН банк» (альянс Renault-Nissan-Mitsubishi).

Перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 августа «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ запрещает нерезидентам из недружественных РФ стран выходить из активов как минимум до конца 2022 года, при этом действие запрета может неоднократно продлеваться. Исключение может быть сделано в случае, если получено специальное разрешение.