Вице-мэр Ефимов: инвесторы вложат 70 млрд рублей в производства в Москве

Инвесторы вложат около 70 млрд рублей и создадут более 15 тысяч рабочих мест на 21 земельном участке в Москве, которые получат на льготных условиях по программе масштабных инвестиционных проектов. Соответствующие решения приняла градостроительно-земельная комиссия столицы в январе – октябре 2022 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город передаст инвесторам свыше 147 гектаров земли для создания предприятий легкой промышленности, пищевой, строительной, фармацевтической и автомобильной отраслей. Объем инвестиций в эти проекты составит около 70 миллиардов рублей. Благодаря их реализации в столице появится более 15 тысяч новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Среди новых производств появится предприятие по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, строительных материалов, специй и мясной продукции, изделий из пенополиуретана, а также логистический центр, технопарк и индустриальный кластер.

В Троицком округе столицы возведут завод по созданию технологического оборудования, в ТиНАО построят пищевой кластер, а на севере Москвы в районе Западное Дегунино появится высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску готовых блюд.

«Производство готовых блюд, пищевой кластер и завод по выпуску технологического оборудования разместятся на земельных участках общей площадью свыше 30 гектаров. Размер инвестиций в реализацию проектов составит три миллиарда рублей. На предприятия смогут трудоустроиться около четырех тысяч человек», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Выделение земельных участков под возведение новых производств в рамках масштабных инвестиционных проектов – эффективная мера поддержки бизнеса со стороны города, которая упрощает застройщикам создание и развитие предприятий. Также мера способствует появлению новых рабочих мест и притоку инвестиций в экономику столицы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на участках инвесторы возведут более миллиона квадратных метров недвижимости. Около половины от общего объема земли будет передано для создания производств строительных материалов.

«В Зеленограде в районе Крюково на участке более 35 гектаров инвестор построит производственный комплекс по выпуску строительной продукции с административными, демонстрационными и торговыми зонами общей площадью 360 тысяч квадратных метров. В Капотне на территории 1,97 гектара появится завод по выпуску архитектурного бетона площадью 15 тысяч квадратных метров. В ТиНАО около станции Бекасово-Сортировочная на четырех участках суммарной площадью более 28 гектаров разместится промкомплекс по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков и стекла площадью 116 тысяч квадратных метров», – отметил Максим Гаман.

В рамках антикризисных мер поддержки бизнеса в марте 2022 года правительство Москвы приняло решение о предоставлении инвесторам в аренду земли для развития производств на территории столицы по ставке один рубль в год. Сегодня заключено уже восемь таких договоров с производителями музыкальных инструментов, архитектурного бетона, макаронных и кондитерских изделий, с разработчиком электронных компонентов, приборостроительным комплексом, мясоперерабатывающим заводом и комплексом по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники.

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