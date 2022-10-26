Владимир Путин отметил, что конфликтный потенциал в мире остается очень высоким

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые игроки пытаются «сохранить свою шатающуюся гегемонию» в условиях формирующейся многополярности.

«Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий список политический, военных, экономических и информационных методов и средств: от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных односторонних санкций», — сказал Путин на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ, прошедшей в режиме видеоконференции.

Глава государства указал на то, что некоторые глобальные игроки не гнушаются прямыми диверсиями, такими как ЧП на «Северных потоках», которые ведут к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

По словам Путина, Украину американские власти используют как «таран против России». «Страна, фактически, потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что США накачивают Украину вооружением, несмотря на публичные заявления Киева о желании получить ядерное оружие. Президент отметил, что «практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов».

Путин обратил внимание на то, что места массового скопления граждан и объекты инфраструктуры должны быть максимально защищены. «Взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, вокруг других атомных станций и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важных объектов транспортной и энергетической структур», — подчеркнул президент РФ.

Глава государства констатировал, что продолжаются попытки реализации сценариев «цветных революций» на пространстве СНГ. Владимир Путин указал на необходимость активнее пресекать работу иностранных спецслужб в регионе, чтобы бороться с вмешательством во внутренние дела, также необходимо пресекать «расползание иностранных наемников с боевым опытом».