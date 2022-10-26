ВТБ оценил объем вкладов в юанях

Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на сумму 4 млрд юаней, или 36 млрд рублей. Средний чек депозита с марта, когда был запущен «Вклад в будущее» в юанях, вырос почти вдвое и в октябре превысил 380 тыс. юаней. Чаще всего клиенты размещали средства на срок до полугода, сообщили в пресс-службе банка.

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«Чаще всего клиенты ВТБ размещают китайскую валюту на срок 3-6 месяцев, причем на полугодовые вклады приходится 85% от общего количества таких депозитов. Еще 10% вкладов открываются срок свыше полугода и до года. На краткосрочные депозиты в юанях с размещением средств на 91 день пришлось лишь 5% от общего количества», — уточнили в банке.

В ВТБ отметили, что максимальная ставка по вкладу в юанях составляет 1,2% годовых при размещении денег от полугода до года. При выборе срока от 91 до 180 дней доходность составляет 0,7% годовых.

По словам исполняющего обязанности начальника управления «Сбережения» ВТБ Романа Глазова, интерес клиентов к вкладам в китайской валюте резко вырос весной и до сих пор довольно устойчив. Однако самым востребованным сберегательным инструментом у россиян, по его словам, по-прежнему остается рублевый депозит.

