Евро вернул паритет с долларом

В среду курс евро вырос с $0,9942 до $1,0081. Это его максимальное значение c 13 сентября.

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Европейская валюта превысила паритет с долларом впервые за месяц. В прошлый раз значение выше $1 фиксировалось 20 сентября. Через неделю после этого (28 сентября) евро падал до минимума с июня 2002 года — $0,9532. С того момента курс доллара к большинству валют в целом снижался.

В последние дни падение индекса доллара — курса к корзине из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка — ускорилось. С максимума 21 октября он потерял уже 3,8%, снизившись в среду до 109,48 пункта.

Ослабление доллара связано с укрепившимися в конце прошлой недели ожиданиями того, что темпы роста подъема ставки ФРС снизятся. Сейчас, согласно CME FedWatch Tool, рынок оценивает вероятность ее увеличения на 75 базисных пунктов в ноябре в 89%, а на столько же в декабре — в 38%.

Неделю назад эти цифры составляли 95% и 77% соответственно. Подразумеваемая рынком на ближайшие месяцы разница ставок в США и еврозоне сокращается, что и ведет к укреплению евро. В четверг, 27 октября, ЕЦБ, как ожидается, поднимет ставку на 75 б. п.

