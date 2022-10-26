Российского производителя кубиков Gallina Blanca купил южнокорейский владелец бренда «Доширак»

Южнокорейская HYSG Group, самым известным продуктом которой в России является лапша «Доширак», приобрела российское ЗАО «Юроп фудс ГБ», производящее в РФ бульонные кубики Gallina Blanca.

Об этом сообщают «Ведомости». Новым генеральным директором «Юроп фудс ГБ» стал Рю Тэджун.

HYSG Group входит в южнокорейский холдинг HY Group, выпускающий напитки, молочные и морепродукты, а также лапшу быстрого приготовления и снеки в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В 2020 году выручка HY Group составила $1,8 млрд.

«Юроп фудс ГБ» принадлежала структуре GBFoods, которой владеет семья Карулья из Испании, пишет издание. Компания присутствует на российском рынке с 1998 года. На фабрике в Нижегородской области она производит бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, а также приправы и макаронные изделия. В 2021 году ее выручка составила 1,6 млрд руб. (в 2020 году — 1,54 млрд руб.), чистая прибыль — 109,5 млн руб. (133 млн руб. в 2020-м)

Отмечается, что изначально компанию Gallina Blanca собирался купить непальский конгломерат Chaudhary Group. В конце декабря 2021 года ФАС удовлетворила ходатайство ООО «Сиджи Фудс» (представляет интересы Chaudhary Group) о приобретении «Юроп фудс ГБ», однако сделка не состоялась из-за сложностей с проведением платежа в связи с санкциями, сообщал в июне «Коммерсантъ».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость российской компании примерно в $10 млн. По его словам, для HYSG Group это комплиментарный актив, который может быть консолидирован в портфель, в то время как для «Юроп фудс ГБ» это был низкомаржинальный бизнес, от которого давно планировали избавиться.