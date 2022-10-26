Железнодорожную часть Крымского моста восстановят до декабря 2023 года

Правительство РФ поручило до зимы 2023 года завершить работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна Крымского моста.

Соответствующее распоряжение от 24 октября №3148-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В качестве единственного исполнителя осуществляемых в 2022-2023 гг. ФГУП «Крымская железная дорога» закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов инфраструктуры железнодорожной части моста указано ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

Крайним сроком, к которому должны быть выполнены работы, установлено 1 декабря 2023 г.

Уточняется, что «Нижнеангарсктрансстрой» может привлекать соисполнителей при условии исполнения самим предприятием не менее 50% объема обязательств по каждому госконтракту.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. В результате ЧП обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, ведущей из Краснодара в Керчь. Полосы встречного движения уцелели.