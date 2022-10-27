Акции дня: бумаги банка «Санкт-Петербург» растут после новостей о buyback

Акции банка «Санкт-Петербург» возглавили список лидеров торгов на Мосбирже по итогам сессии в четверг, 27 октября. За день бумаги подорожали на +9,63% до 99 рублей за штуку.

Котировки росли после новостей о том, что наблюдательный совет банка одобрил обратный выкуп акций до 22 млн обыкновенных акций на сумму до 2,5 млрд рублей. Ранее банк проводил buyback в октябре 2021 года и выкупил 13,65 млн обыкновенных акций (или 2,9% голосов) на сумму 1,024 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +2,08% до 2164,64 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,57% до 1105,71 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:11 мск составила 95,08 долларов за баррель (+1,38%). Российская валюта укреплялась – 61,72 руб. за доллар.