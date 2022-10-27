Nasdaq не выдержал двоих – Microsoft и Alphabet

Как и следовало ожидать, противостоять обвалу акций сразу двух мегакапитализированных компаний – Microsoft и Alphabet – основным американским индексам было непросто. Фактически падение началось еще позавчера, когда обе опубликовали отчетность за 3 квартал. Сделали они это после закрытия основных торгов, так что их акции рушились почти на 7% уже на постмаркете.

Вчера они смогли продвинуться еще ниже. Alphabet на закрытие торгов потерял 9,6%, а Microsoft – 7,7%. Это означало для них потери капитализации в $124,6 млрд и $144 млрд соответственно.

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Присоединились к падению и две другие крупнейшие технологические компании. Apple потеряла 2%, а Amazon – 4,1%. В остальном же снижение котировок шло не самым широким фронтом.

Но когда этот процесс возглавляют акции компаний, находящихся на первых четырех местах по капитализации, индексам непросто показать рост. Ведь даже после вчерашнего падения суммарная капитализация этих техногигантов колоссальна – больше $6,5 трлн. Тем не менее основные индексы США смогли в среду выйти в «зеленую зону».

Банк Канады внезапно повысил ставки на 50 базисных пунктов, а не на 75 б.п., как ждали. Это дало рынку надежду на то, что не лишены оснований и слухи о намерении ФРС замедлить ужесточение денежно-кредитной политики. Они идут с пятницы, с чем и был связан тот факт, что во вторник Nasdaq закрылся в плюс уже в третий раз подряд.

Вчера могло показаться, что эта серия продолжается. Акции пошли вверх, а на рынке казначейских облигаций США появилось классическое предупреждение о рецессии – доходность у 10-летних бумаг стала ниже, чем у трехмесячных.

Инверсия на других отрезках кривой доходности казначейских облигаций многократно наблюдалась и прежде. Но ранее чиновники Федрезерва давали понять, что особенно внимательно следят именно за этим спредом. И, что любопытно, тот исторически не только успешно предсказывал рецессии, но и инвертировался именно в конце цикла повышения ставок.

«Это показания несомненно официального барометра ФРС на кривой доходности, — заявил вчера Bloomberg глава отдела торговли процентными ставками AmeriVet Securities Грегори Фаранелло. – В ФРС определенно будут следить за его шкалой и на рынке облигаций есть ощущение, что вскоре они снизят темпы повышения ставок и даже сделают шаг назад».

Но пересилить распродажу технологических акций это не смогло. Ведь Microsoft и Alphabet – это только первые ласточки. Дальше будет еще немало отчетов из этого сектора, а сомнения в их качестве все нарастают.

Apple и Amazon отчитаются уже сегодня вечером.

По итогам дня самое заметное снижение показал технологический индекс Nasdaq Composite – на 2,04%. S&P 500 потерял 0,74%, а Dow Jones Industrial Average и вовсе смог похвастаться микроскопическим ростом – на 0,01%.

При этом растущих акций на американских биржах было раза в полтора больше, чем падающих. Только 5 из 11 секторов S&P 500 снизились и лидерами падения были, естественно, информационные технологии и услуги связи. Но даже в составе Nasdaq Composite зафиксировано 113 новых 52-недельных максимумов против 77 минимумов. Однако всего лишь две акции перечеркнули все это.

