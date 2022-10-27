Потолок цен на российскую нефть: у Вашингтона сдали нервы

Вашингтон не от хорошей жизни решил ослабить новую удавку (по замыслу ее авторов) для России — потолок цен на российскую нефть, призванный ограничить доходы Москвы от продажи нефти. К этому Белый дом вынуждают, конечно, не забота о благополучии российского народа, а обстоятельства: обострившаяся ситуация на нефтяных рынках из-за недавнего решения ОПЕК+ о крупном снижении добычи нефти; и нарастающий скептицизм в целесообразности и эффективности ограничений. США и Евросоюз, вероятно, не будут устанавливать жесткий потолок цены на российскую нефть, который должны соблюдать государства, присоединившиеся к новым санкциям Запада. Они скорее всего ограничатся вместо этого менее жесткими мерами, соблюдать которые будут страны G7 и Австралия, сообщает Bloomberg. Причем, сам потолок, скорее всего, будет выше планировавшихся 60 долларов за баррель.

Сеул на днях проинформировал G7, что тоже планирует присоединиться к ограничению цены на российскую нефть. Семерка также уговаривает подключиться к «благому начинанию» Новую Зеландию и Норвегию. Но очевидно, что даже если Вашингтону и Брюсселю удастся уговорить присоединиться к ограничениям цены на российскую нефть и другие страны, главной цели они не достигнут — основные покупатели российской нефти, Индия и Китай, их соблюдать не будет. Это значит, что эффективность мер будет значительно ниже того, что планировала G7.

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Напомним, что формально автором идеи потолка цены на российскую нефть является министр финансов США Джанет Йелен, которая считает, что баррель российской нефти должен стоить от 40 до 60 долларов. Этот диапазон цен, по ее мнению, с одной стороны, резко снизит доходы Москвы от ее продажи, а с другой, оставит российским нефтяникам стимул для ее добычи.

«Белый дом и администрация полны решимости ввести эффективный и жесткий потолок цен на российскую нефть вместе со странами G7 и их партнерами», — говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. По его словам, это наиболее эффективный способ сохранить объемы нефти, попадающей на нефтяные рынки по более низким ценам, и сильно ударить по доходам Москвы.

В сентябре Россия, предположительно, получила от продажи нефти 15 млрд долларов. Именно эту сумму хотят уменьшить страны G7 во главе с США. Однако в Америке в целом и в Белом доме в частности с каждым днем все больше понимают, что заставить эффективно выполнять ограничения на нефтяных рынках, на которых правят бал недемократические страны типа Саудовской Аравии будет крайне трудно.

В среду, 26 октября, баррель нефти марки Brent стоил порядка 96 долларов. Это намного меньше мартовского максимума в 139 долларов. Сильнейшая волатильность цен на нефть снижает ликвидность на рынках сырья, что, в свою очередь, провоцирует новую волатильность.

Средняя цена барреля нефти марки Urals, основного вида российской нефти, последние три года, по данным агентства Argus Media, составляла 63 доллара, a пять лет — 64 доллара. По состоянию на конец прошлой недели средняя цена «бочки» Urals в октябре составляет ок. 74 доллара.

Позиция США, не совпадающая с позицией объединенной Европы, в очередной раз показывает, кто есть кто в этом тандеме, возглавляющем коллективный Запад. Ни у кого не может быть сомнений в том, что США сами дали себе роль старшего брата, все указания которого должен исполнять младший брат или даже, скорее, нелюбимый пасынок, роль которого отведена Евросоюзу.

В Министерстве финансов США считают, что повышение потолка цены на российскую нефть повысит и эффективность самого ограничения и позволит сохранить на рынке больше нефти из России. В Вашингтоне, похоже, сейчас начинают понимать всю серьезность угрозы Москвы, что Россия не будет продавать нефть странам, присоединившимся к ограничения цены, которую неоднократно озвучивал Владимир Путин.

Нет нужды объяснять, чем вызвана неожиданная «доброта» США. Конечно, все дело в промежуточных выборах в Конгресс, до которых осталось менее двух недель и на которых немаловажную роль будет играть цена бензина на американских автозаправках, напрямую зависящая от цен на нефть. Президент Байден и его администрация предпринимают все усилия для того, чтобы ее снизить, но особыми успехами похвалиться не могут несмотря на все оптимистичные заявления американского лидера и его помощников.

План по ограничению цен на российскую нефть в окончательном виде будет объявлен незадолго до 5 декабря, когда он должен вступить в силу. В этот же день, напомним, начинает действовать и евросоюзовское эмбарго на российскую нефть.

Каким будет окончательный потолок, никто пока не знает, но эксперты считают, пишет Bloomberg, что он будет более-менее соответствовать средней цене барреля нефти марки Urals за пять последних лет, т.е. 64 долларам.