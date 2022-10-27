«Биокад» запустил в ОЭЗ Москвы инновационный складской комплекс

Фармацевтический холдинг «Биокад» запустил инновационный складской комплекс на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщил 27 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, что инвестор ранее заключил офсетный контракт с правительством столицы. По его условиям предприятие «Биокад», так же построенное в московской ОЭЗ, производит и поставляет в лечебные учреждения города препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Создание складского комплекса — часть этого проекта.

«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» построил на площадке «Алабушево» и сдал в эксплуатацию высокостеллажный складской комплекс площадью 4 тыс. кв м. Он предназначен для хранения всех видов сырья и упаковки, которые используются в фармацевтическом производстве. Мощности склада позволяют обеспечить единовременное хранение до 10 тысяч палето-мест», — рассказал Владислав Овчинский.

По его словам, инновационное оборудование комплекса позволяет хранить и обрабатывать грузы на высоте до 19 м. Сырье и упаковку хранят в специальных температурных условиях и при контролируемой влажности. Там также созданы отдельные помещения для огнеопасных материалов. Склад оснащен холодильными помещениями для выгрузки, обработки и отгрузки лекарств, для сохранности которых необходимо поддерживать температуру в рамках «холодовой цепи».

Добавим, что на самом производстве «Биокада» создана система контроля качества, отвечающая стандартам GMP. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, химико-аналитической и микробиологической лабораториями. Общая площадь фармкомплекса составляет 43 тыс. кв м.

«В реализацию своего проекта компания вложила свыше 5 млрд рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

По оценкам властей города, в 2021 году общий объем отгрузок препаратов компании по офсетному контракту в лечебные учреждения Москвы составил около 290 тыс. упаковок, а за минувшие полгода их отгрузили уже более 250 тыс.

ОЭЗ «Технополис Москва» занимает 5 площадок общей площадью более 223 га. На этой территории действует льготный режим для инвесторов, включая налоговые преференции. По официальным данным, объем инвестиций компаний, локализовавших здесь производства, превышает 80 млрд рублей.