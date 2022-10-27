Чистая прибыль Fix Price выросла более чем на 20% за счет расширения сети и роста LfL-продаж

Крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен Fix Price сообщила о росте выручки в III квартале 2022 года на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Показатель превысил 70 млрд руб., рассказали в компании.

Валовая прибыль Fix Price в этот период увеличилась на 23,6%, составив 22,728 млрд руб. EBITDA выросла на 19,8%, до 13,1 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 18,7% против 19% годом ранее.

Ретейлер указывает на то, что рост выручки в III квартале связан с расширением сети и ростом сопоставимых продаж (LfL). Розничная выручка сети поднялась на 21,4%, до 62,2 млрд руб., оптовая — на 19,5%, до 7,926 млрд. LfL-выручка выросла на 11,1% за счет увеличения среднего чека на 16,2% при сокращении покупательского трафика на 4,4%.

Уточняется, что росту среднего чека, в частности, способствовало увеличение доли более высоких ценовых категорий в розничных продажах и быстрая ротация ассортимента.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы — без учета расходов на амортизацию — увеличились на 29,1%, до 9,907 млрд руб., или до 14,1% от выручки с 13,3% годом ранее, что связано с ростом доли расходов на персонал и аренду, рассказали в сети. Это частично нивелировало повышение валовой маржи, в результате рентабельность EBITDA незначительно снизилась (на 0,3 п.п.), отметили в компании.

Чистый долг ретейлера сократился на 7,3% по сравнению с показателем на конец 2021 года и на 21,3% по сравнению с показателем на конец III квартала прошлого года, до 21,8 млрд руб.

В Fix Price обратили внимание на осторожное поведение покупателей на фоне макроэкономической неопределенности, в связи с чем в III квартале структура ассортимента продолжила движение в сторону товаров первой необходимости. Сообщается, что доля продуктов питания в общем объеме розничных продаж начала снижаться и составила 27,2% в III квартале против 27,9% в III квартале 2021-го и 30,9% во II квартале 2022 года.

По итогам девяти месяцев 2022 года выручка Fix Price выросла на 23,1%, до 201,9 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 28,5%, до 66,2 млрд руб., валовая маржа составила 32,8% против 31,4% в 2021-м. EBITDA повысилась на 27,1%, до 39,127 млрд руб., рентабельность показателя поднялась до 19,4% с 18,8% годом ранее. Чистая прибыль за девять месяцев сократилась на 18,9%, до 12,09 млрд руб.

Fix Price, помимо РФ, работает в ряде стран ближнего зарубежья. На конец сентября сеть объединяла 5462 магазинов.