Дизельный кризис быстро расползается по Америке

Поставщик топлива Mansfield Energy (МЕ) предупредил клиентов, желающих купить дизельное топливо, о необходимости предупреждать об этом за 72 часа до доставки. Mansfield Energy стала первой в Америке компанией, требующей предварительной заявки при покупке дизеля, и, уверен Bloomberg, далеко не последней.

В Соединенные Штаты пришел дефицит дизельного топлива, который сейчас быстро и уверенно распространяется по стране, охватывая все новые и новые регионы. В сообщении клиентам МЕ пишет о быстром распространении дефицита дизеля и о том, что поиски поставщиков, у которых он имеется, с каждым днем все больше усложняются и затягиваются.