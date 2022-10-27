Дизельный кризис быстро расползается по Америке

Поставщик топлива Mansfield Energy (МЕ) предупредил клиентов, желающих купить дизельное топливо, о необходимости предупреждать об этом за 72 часа до доставки. Mansfield Energy стала первой в Америке компанией, требующей предварительной заявки при покупке дизеля, и, уверен Bloomberg, далеко не последней.
В Соединенные Штаты пришел дефицит дизельного топлива, который сейчас быстро и уверенно распространяется по стране, охватывая все новые и новые регионы. В сообщении клиентам МЕ пишет о быстром распространении дефицита дизеля и о том, что поиски поставщиков, у которых он имеется, с каждым днем все больше усложняются и затягиваются.
Конечно, дизельное топливо это не нефть и не газ. Наверное, поэтому лишь специалисты знали о том, что его запасы в США непрерывно снижаются уже не один месяц. В октябре они опустились до минимального с 2008 года уровня. Достаточно сказать, что в хранилищах сейчас хранится дизеля всего лишь на 25 суток.
Как сообщает Bloomberg, администрация крупнейшей в Америке трубопроводной системы Colonial Pipeline сейчас под завязку обеспечена заказами на доставку дизеля на Восточное побережье США. Не исключено, что при помощи Colonial Pipeline удастся ликвидировать или хотя бы ослабить дефицит, но на это потребуется немало времени. Первые поставки намечены на начало ноября.
В начале этой недели Goldman Sachs предупредил о дефиците дизельного топлива в США. Еще более острая нехватка дизеля сейчас в Европе. Естественно, уже зимой следует ждать резкого повышения цен на него.
Goldman Sachs объясняет дефицит дизеля снижением инвестиций в строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и их закрытие по разным причинам, в основном, на профилактику. В этом году в Америке наблюдается дефицит всех нефтепродуктов, но, как подчеркивает Bloomberg, самый большой он по дизельному топливу.
Нехватка дизеля заставила трейдеров возвращать танкеры, направляющиеся в Европу. Reuters сообщил как минимум о двух кораблях с 90 тыс. тонн дизельного топлива в трюмах, которые отправились в Европу, но получили приказ развернуться и возвращаться на Восточное побережье США.