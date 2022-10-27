Глава «Роснефти» сообщил, что BP продолжает оставаться теневым акционером компании

Британская компания BP остается теневым акционером «Роснефти», хотя и не участвует напрямую в деятельности компании.

Об этом на XV Веронском Евразийском экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает ТАСС. По его словам, BP получила за второе полугодие дивиденды.

«Несмотря на яркие заявления совета директоров BP от 27 февраля текущего года о принятом решение прекратить участие в акционерном капитале "Роснефти", это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться "теневым" акционером. Не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды», — заявил Сечин, уточнив, что полагающиеся BP дивиденды за второе полугодие 2021 года в размере $700 млн перечислены на открытые для компании счета.

Глава «Роснефти» отметил, что общий объем доходов BP от участия в акционерном капитале и СП с «Роснефтью» составляет $37 млрд при инвестициях в $10 млрд.

Сечин также рассказал о продолжении реализации совместных с BP проектов. «Продолжается успешная реализация совместных с BP проектов. Например, в сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от партнера, мы точно в запланированный срок запустили в эксплуатацию крупный газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу компании на 11 млрд куб. м в год», — сообщил глава компании.

В конце февраля совет директоров BP объявил о продаже 19,75% в «Роснефти» и о выходе из трех совместных предприятий с «Роснефтью» в России.