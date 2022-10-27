Игорь Сечин: «Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния»

Единого энергетического рынка в мире больше нет. Этот факт отметил главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая сегодня на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

На фоне высоких цен на энергоносители и повышения отраслевой доходности многие мейджоры, включая BP, позиционировавшие себя ранее как лидеры зелёной трансформации, резко изменили свой подход. По словам Игоря Сечина, сегодня эта компания не просто заявляет о возврате интереса к добыче как на сланцевых месторождениях США, так и на шельфе Северного моря, а уже приступила к инвестициям на шельфе по проектам Аллиргин и Ворлих, которые в общей сложности содержат по оценкам геологов около 7 млн. тонн в нефтяном эквиваленте.

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«В качестве ремарки хотел бы проинформировать уважаемых коллег о том, что несмотря на яркие заявления Совета директоров BP от 27 февраля текущего года о принятом решение прекратить участие в акционерном капитале “Роснефти”, это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться “теневым” акционером, не принимающим участия в работе органов управления компании, но сохраняющим все права и соответствующие пакету дивиденды», — отметил Игорь Сечин.

«Пользуясь случаем, хочу уведомить наших друзей из BP, что полагающиеся им за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере 700 млн долларов перечислены на открытые для них счета. Продолжается успешная реализация совместных проектов. Например, в сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от партнёра, мы точно в запланированный срок запустили в эксплуатацию крупный газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу Компании на 11 млрд кубометров в год», — подчеркнул Игорь Сечин.

Он также напомнил, что доходы BP от участия в акционерном капитале и совместной предприятиях с «Роснефтью» уже составили 37 млрд долларов при общем объеме денежных инвестиций порядка 10 млрд долларов.

«Правильные» страны отбирают ресурсы у «неправильных»

Глава «Роснефти» отметил, что в настоящее время политика полностью уничтожила экономику, и энергетический рынок является наиболее яркой тому иллюстрацией. Достигшее кульминации санкционное давление на Россию уже вылилось в диверсионную деятельность. Например, в то, что произошло с европейской газотранспортной системой «Северный поток».

Игорь Сечин полагает, что никакого единого энергетического рынка и никаких правил больше нет. Высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной.

По сути, введение ценовых потолков на энергоносители — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета, указал Игорь Сечин. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным». При этом самих США, естественно, никакие ограничения не касаются. Хотя в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняют Соединённые Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе — то есть на проблемах своих союзников.

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«Санкции — это разрушение основ корпоративного права. Произвольное неправовое изъятие активов у назначенных подсанкционных компаний, физических лиц и целых стран, являются, по сути, отменой неприкосновенности частной собственности. Подрывом основ правовой и судебной системы в результате отмены независимости суда. Циркулярные письма Белого дома и Еврокомиссии без изменения воспроизводятся в виде судебных решений. Цинизм дошел до такой степени, когда лица, внесённые в санкционные списки, теперь лишены права на защиту с помощью адвокатов», — заметил Игорь Сечин.

Он добавил, что источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса — не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного «зеленого» перехода, и в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом.

«Политика администрации Байдена в отношении ископаемого топлива и ее публичные заявления не способствуют формированию благоприятной инвестиционной среды. Белый дом, возможно, и требует от производителей дополнительных поставок сегодня, но его политические приоритеты направлены на устранение потребности в них в течение всего пяти лет. Такие временные рамки чрезвычайно малы для отрасли, чьи инвестиции зачастую рассчитаны на 20 и более лет», — констатировал Игорь Сечин.

Он уточнил, что сегодня энергетическая политика администрации Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели (выборы в Конгресс США — 8 ноября). К этому же относятся и попытки уговорить Саудовскую Аравию хотя бы отложить оглашение этого решения до выборов в Конгресс США.

Нефтегазовая отрасль недоинвестирована

Нефть и газ продолжают быть основным источником энергии в мире, надежно обеспечивая более 50% мирового спроса. Еще 36 % составляет уголь, и доля его растёт по известным вам причинам. В то же время, огромные инвестиции в возобновляемую энергетику, размер которых за последние 7 лет превысил невероятные 2,6 трлн долларов, не принесли результата: доля возобновляемых источников за этот же период выросла лишь на три процентных пункта. В этом, как заметил Игорь Сечин, и кроется причина недоинвестирования в традиционную энергетику и текущего состояния мирового энергорынка.

Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов, приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру.

«Недостаточные объемы геологоразведки зачастую уже не обеспечивают даже их простое восполнение. По прогнозу J.P. Morgan, при сохранении текущих инвестиционных трендов, мировой дефицит энергии, наблюдаемый в 2022 году, к 2030 году вырастет в 7 раз. Для ликвидации этого дефицита, необходимо ежегодно увеличивать инвестиции в традиционную энергетику в среднем на 100 млрд долларов до 2030 года, в том числе в нефтяную отрасль — на 44 млрд долларов», — поделился данными Игорь Сечин.

«Мы все мы понимаем, что “похищение”, а, по сути, и экономическое убийство Европы — это лишь попытка максимально продлить период американской гегемонии. Однако новый исторический этап неизбежно наступит и будет связан с развитием трансграничных коридоров, реализацией крупных инфраструктурных и промышленных совместных проектов, повышением роли регионов в мировой экономике. Евразия станет новой зоной роста», — заявил руководитель «Роснефти».

Он уверен, что инвестиционный дефицит, связанный с проблемами зеленого перехода, и вторичные санкции на корпоративном уровне способствуют акценту на укрепление региональных связей. Все больший акцент делается на усиление кооперации между растущими рынками. Страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки, Африки все больше ориентируются на укрепление связей, координацию с Россией, Китаем и Индией.

Ресурс США заканчивается

«Сегодня важно как можно быстрее перейти к экономическому взаимодействию без оглядки на “недружественные” финансовые центры, для участников этих процессов. В приоритете организация клиринговых расчетов, к которым могли бы присоединиться затем другие заинтересованные страны из ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Хотелось бы, чтобы и российский регулятор проявлял большую активность в этом насущном вопросе», — обратил внимание Игорь Сечин, выразив затем уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры, позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечении стабильности мирового рынка нефти.

«Тот ресурс, который США получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты, возможность влиять на миллиарды населения земли за счёт контроля над глобальной сетью, благодаря чему они уверовали в своё всемогущество, заканчивается. Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии и России», — резюмировал Игорь Сечин.

Между тем, первоочередной жертвой американской политики, по его словам, стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсификации поставок энергоресурсов. Результатом этого уже стал отток капитала и промышленных предприятий, перенаправляющих деятельность в США, где условия более предпочтительные. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест.

В тоже время Соединённые Штаты продолжают эксплуатировать свой финансовый ресурс, но эффективность неуклонно снижается. На сегодня эффективно пользоваться этим ресурсом, включая манипулирование долларом, им лучше всего удаётся по отношению к своим союзникам. Например, сегодня от политики ФРС больше всего страдают йена, фунт и евро. Именно им ради спасения доллара грозит сгореть в пламени кризиса.

«Восток Ойл» как козырь России

По мнению Игоря Сечина, идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались Западом. 2% российских мирового валового внутреннего продукта — миф. Посчитав не по курсу, а по паритету покупательной способности, это уже 4-5%. Доля России в поставках базового сырья — до 15%. При том, если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран, то в Америке это до 70% ВВП. Услуги — полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия, отметил председатель правления «Роснефти».

По его оценке, с развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн тонн в 2021 году.

«Выход на реализацию проекта “Восток Ойл” позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Мы стремимся к взаимовыгодному партнерству по всей цепочке поставок от добычи до продажи топлива конечным потребителям. “Восток Ойл” обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти и сократит волатильность цен, предотвращая не выгодные никому взлеты стоимости энергоресурсов», — заключил Игорь Сечин.