Инвесторы меняют газ на железо

Рост Индекса Мосбиржи сегодня возобновился. По-прежнему основным драйвером покупок акций являются поступающие на счета инвесторов дивиденды, львиная доля которых приходит от «Газпрома».

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Обычно наибольшую долю дивидендов инвесторы реинвестируют в бумаги, от которых эти дивиденды и были получены. Но сейчас складывается впечатление, что бенефициарами газпромовских дивидендов стали акции черных металлургов. Сегодня бумаги «Северстали», ММК и НЛМК вновь были в числе лидеров роста, прибавив за основную сессию более 5%.

С одной стороны, этот сектор сильно отстал от рынка, а инвесторы сейчас любят покупать отставшие бумаги. С другой стороны, финансовое положение компаний сектора остается неопределенным в связи с отсутствием даже каких-либо общих данных об их балансовых показателях.

«Рост металлургов на российском рынке может быть связан с надеждами на рост оборонного заказа, на необходимость значительных инвестиций в ориентирование экспортной инфраструктуры на Восток», — полагает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Эта точка зрения имеет право на жизнь — с учетом проведения СВО и необходимости восстановления разрушенной инфраструктуры новых российских регионов. Если сталевары действительно получили или получат заказ от Минобороны, то стоит ждать и роста акций «Норильского Никеля», поскольку для производства броневой стали понадобится никель, марганец, молибден.

Пока же «Норникель» продолжает выглядеть хуже рынка. Акции компании сегодня выросли примерно на процент — при том, что Индекс Мосбиржи прибавил 1,9%.

Поддержала российский рынок акций и нефть, подорожавшая сегодня на процент и уткнувшаяся в сопротивление $95 за баррель. Большинство аналитиков считает «справедливым» коридором для нефти в нынешних условиях диапазон $90-95. Поэтому для дальнейшего роста нефти нужны веские поводы.

На выросшей нефти и общем позитиве на 1,3% подросла «Роснефть». Но сегодня ее смог обогнать «Лукойл» (+2,9%), который от лидера рынка сильно отставал. Акции «Лукойла» продолжают подбирать как среднесрочные инвесторы, так и спекулянты, надеющиеся скинуть их на 10-15% дороже в случае объявления менеджментом «Лукойла» решения выплатить промежуточные дивиденды.

На своих дивидендах подрос на 0,6% и «Газпром». Но все же инвесторы предпочитают вкладываться «в холодную зиму» через покупку акций независимого производителя газа «НоваТЭК» (+4%), имеющего более широкую географическую диверсификацию продаж.

На пользу обеим бумагам пошло и подорожание газа в Европе: цены сегодня превысили $1100 за тысячу кубов.

Ближе к закрытию сессии рынок поддержало выступление президента РФ Владимира Путина в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Стоит отметить, что в последнее время рынок по большей части отзывается ростом на выступления главы государства, в то время как еще в прошлом году реакция была обратной (некоторые спекулятивно настроенные трейдеры ранее даже открывали с утра шорты по высоколиквидным бумагам в дни выступлений президента).

Торги долларом на Московской бирже прошли практически по вчерашнему сценарию. Большую часть дня российская валюта укреплялась, а под вечер начала падать. Но если вчера сильные продажи рубля наблюдались в течение последних 20 минут торгов, то сегодня этот процесс начался в 17:00 мск и был более плавным.

По итогам дня курс рубля к доллару практически не изменился. С технической точки зрения, намечается консолидация российской валюты, выход и которой при появлении поводов бывает сильным.