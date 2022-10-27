Известный политолог рассказал, когда Запад может отказать Украине в помощи

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин рассказал, когда страны Запада могут перестать оказывать помощь Украине.

Как отметил специалист в интервью Радио «Комсомольская правда», он согласен с высказыванием депутата сейма и бывшего замглавы МИД Польши Павла Коваля, который предположил, что если температура в квартирах жителей Германии и Франции будет низкой, то Западу будет уже не до помощи Украине и политики президента РФ Владимира Путина.

«Бюджет Украины сейчас формируется в чистом виде за счёт Запада, этой стране нужно ежемесячно 5 млрд долл. для поддержания экономики и ведения боевых действий. Кто будет эти деньги каждый месяц давать?», – задаётся вопросом Подберёзкин.

По его мнению, будет много деклараций о единстве, о необходимости дожать Россию, о поддержке Киева. Но финансовая поддержка в реальности будет ослабевать.

«Надо смотреть внимательно прогноз погоды, как только недели две морозы постоят, ситуация резко поменяется в нашу сторону. Резкие повороты в политике Запада на самом деле – норма. Они сегодня могут говорить одно, а завтра другое. Поэтому я думаю, что достаточно быстро, в декабре-январе, ситуация с помощью пойдёт на спад», – резюмировал политолог.

Как ранее писал «Эксперт», ещё весной текущего года Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву.

В МИД РФ тогда заявили, что США, поставляя оружие на Украину, пытаются ещё больше поднять ставки и обострить ситуацию. В частности, посол РФ в США Анатолий Антонов подчёркивал, что американские сенаторы открыто говорят о том, что их задача – помешать России твёрдо встать на ноги. Задача же России в том, чтобы в мире уважали её интересы, чтобы российский голос был услышан.

Уже в октябре руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков также негативно оценил возможные поставки систем ПВО Киеву. По словам представителя Кремля, это сделает конфликт дольше и болезненней для украинской стороны.

«Ещё раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата специальной военной операции», – заявил пресс-секретарь президента России.